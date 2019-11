Il Monticelli C.M.V. cala il tris e vola in vetta solitaria

Tre, due, uno ed è festa per il Monticelli C.M.V., sempre più protagonista in questo avvio di stagione in serie D femminile.

La squadra di Paolo Sagliani, infatti, ha centrato la terza vittoria in altrettante partite, conquistando il successo nella seconda trasferta consecutiva a Taneto di Gattatico a scapito del Jovi Volley (0-3) e che ha regalato alle giallonere piacentine (matricola in categoria) il primato solitario in classifica nel girone A, complici i passi falsi di Pi.lu.via-sc Parma ed Emmezeta Synclean Team 03.

In terra reggiana per Motta e compagne è stata più dura di quanto dica il risultato finale, con due set (secondo e terzo) vinti con il minimo scarto (25-27 e 23-25) dopo esser state sotto 24-22 e 23-21, mentre la prima frazione si era chiusa agevolmente con il punteggio di 15-25. Tra i segni più, la coralità d’attacco favorita dalla bella prestazione in posto quattro con Azzali e Conti in doppia cifra (12 punti a testa), mentre l’opposta Periti (autrice comunque di 10 punti) era l’osservata speciale del muro di casa.

Inoltre, positivi gli ingressi di Vicentini nel primo set e di Magistrati nel terzo. Viceversa, le monticellesi hanno mostrato qualche difficoltà in primo tocco tra battuta (13 errori dopo un’ottima partenza) e ricezione, limitando così il gioco al centro. Sabato match casalingo alle 19,30 al palazzetto di via Edison a Monticelli contro l’Energy Parma.

LA PARTITA – Le ospiti iniziano con il 6+1 abituale: Motta in palleggio, Periti opposta, Azzali e Conti in banda, Olmi e Zanoni centrali e Spoto libero. Il Monticelli C.M.V. parte forte tra battuta (4 ace) e attacco ben orchestrato dalla regista Motta. Morale: 15-25 in un quarto d’ora nonostante le tre sostituzioni locali. Cambia il campo e cambia la partita, diventata più equilibrata, con pochi errori su entrambi i fronti.

La lotta è serrata, il Jovi scappa sul 24-22, ma le ragazze di Sagliani non demordono e chiudono 25-27 con il contributo di Conti e Azzali in banda. Il braccio di ferro prosegue anche nel terzo set, dove il Jovi mantiene sempre uno-due punti di vantaggio fino al 22-21 prima di cedere nuovamente alle piacentine (23-25).

JOVI VOLLEY-MONTICELLI C.M.V. 0-3

(15-25, 25-27, 23-25)

MONTICELLI C.M.V.: Motta 4, Azzali 12, Conti 12, Zanoni 5, Olmi 5, Periti 10, Vicentini 2, Magistrati 1, Spoto (L). N.e.: Martini (L), Rossi, Tedoldi, Maarouf. All.: Sagliani

Battute sbagliate 13, ace subiti 5, ace fatti 7, muri 3, errori 26

Risultati terza giornata serie D femminile girone A:

Jovi Volley-Monticelli C.M.V. 0-3

San Polo C.el.i.-Emmezeta Synclean Team 03 3-1

Energy Parma-Mb Tecnology 1-3

Saib Vap-Eni Volley Podenzano 3-2

New Volley Pontenure-Oasi Noceto Lewer 2-3

Galaxy Volley Realcart Collecchio-Pi.lu.via-sc Parma 3-1

Classifica: Monticelli C.M.V. 9, Pi.lu.via-sc Parma, Galaxy Volley Realcart Collecchio, Emmezeta Synclean 03, San Polo C.el.i 6, Saib Vap, Jovi Volley 4, Eni Volley Podenzano, Oasi Noceto Lewer, Mb Tecnology, Energy Parma 3, New Volley Pontenure 1.