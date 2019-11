Il Piace fa visita al Reggio Audace, aperta la prevendita dei biglietti

Domenica 1 dicembre, ore 17 e 30, nel match valevole per la 17esima giornata di Serie C il Piacenza Calcio fa visita al Reggio Audace al “Mapei Stadium”.

Secondo quanto comunicato dalla società di Reggio Emilia, è attiva dal 26 novembre la prevendita dei biglietti per il settore ospite.

I tagliandi potranno essere acquistati:

– On line sul sito http://www.vivaticket.it/

– Presso i punti vendita autorizzati Vivaticket:

1) TABACCHERIA CARMAGNOLA, Piazza Cavalli, 30 Piacenza

2) GOLD BET, via Alessandria – Piacenza

3) CARTOLERIA EDICOLA IL GIRASOLE, via Roma, 36 Borgonovo V.T.

4) SEGNALI DI FUMO, via S.Rocco 11, Fiorenzuola d’Arda

PREZZO SETTORE OSPITI:

Biglietto Intero: euro 12

Biglietto Ridotto: euro 7 (donne, under 18, over 65, donatori Avis, invalidi)

I prezzi si intendono al netto dei diritti di prevendita

I tagliandi del Settore Ospiti si possono acquistare fino alle ore 19 di sabato 30 novembre, pertanto il giorno della gara non sarà possibile acquistare i biglietti per il Settore Ospiti.

I biglietti potranno essere acquistati senza Fidelity Card.