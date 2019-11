Il Po si abbassa, ma la Protezione Civile conferma l’allerta rossa

Nonostante il livello del Grande Fiume si stia progressivamente abbassando, si mantiene alta l’attenzione sul Po a Piacenza.

Anche per tutta la giornata di giovedì 28 novembre, infatti, la Protezione Civile Emilia Romagna ha confermato l’allerta meteo – di colore giallo (Montagna Emiliana Occidentale; Alta Collina Emiliana Occidentale) e rosso (Pianura e bassa collina Emiliana Occidentale) – per piene dei fiumi per la nostra provincia. Emanata un’allerta gialla anche per frane e piene dei corsi minori.

“La criticità idraulica nella zona H (Pianura e bassa collina Emiliana Occidentale) è rossa per il transito della piena del fiume Po, con livelli idrometrici superiori alla soglia 3 nella sezione di Casalmaggiore, mentre si manterrà solo superiore alla soglia 1 nella sezione di Piacenza – si legge nel bollettino -. La criticità idraulica nelle zone F e D ( Pianura Emiliana Orientale e

costa Ferrarese; Pianura Emiliana Centrale) è rossa per il transito della piena del fiume Po con livelli idrometrici previsti superiori alla soglia 3, e rigurgito nelle ultime sezioni del torrente Crostolo e del fiume Panaro, con livelli superiori alla soglia 2. Le precipitazioni della giornata di mercoledì 27 novembre potranno determinare superamenti della soglia 1 sugli affluenti emiliani del fiume Po e sul fiume Reno”.