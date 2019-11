Il reading teatrale “Radio Tricolore” chiude le iniziative per i 30 anni dalla caduta del Muro di Berlino

Il ciclo delle iniziative organizzate dal Comune di Piacenza per il trentennale della caduta del Muro di Berlino si conclude venerdì 15 novembre alle 18, presso il salone monumentale della Biblioteca Passerini-Landi

. Agli incontri strettamente legati alla caduta del Muro se ne sono affiancati altri, piu generali, che delineano sul piano storico il panorama occidentale nel XX secolo, il “secolo breve”, mettendo in evidenza anche l’impegno delle Forze Armate con il loro contributo a tutela della democrazia e della libertà. Tra questi figura, a pieno titolo, il reading teatrale in memoria degli internati militari, “Radio Tricolore: voci del silenzio”, realizzato dall’associazione teatrale culturale “La maschera di cristallo” e presentato dal giornalista Lodovico Lalatta, con ingresso libero e gratuito.

Il salone monumentale ospiterà per l’occasione la scultura “Man for Peace” di Franco Scepi, simbolo della mission della Fondazione Gorbaciov – Nobel per la Pace. La rappresentazione teatrale “Radio Tricolore – Voci dal silenzio” è incentrata sulla vicenda degli Internati Militari Italiani (IMI) in Germania, dalla cui storia trae ispirazione. Viene riportata la vicenda di personaggi noti e meno noti, tra cui alcuni piacentini. Verranno portate in scena le testimonianze del tenente colonnello Pietro Testa, del sottotenente Franco Camerini, dei giovani ufficiali Bellini (8° Reggimento Artiglieria di Verona), Galimberti e Aldo Carlo Farioli, di fra’ Ernesto Caroli, fondatore dell’Antoniano di Bologna, del piacentino Ernesto Anelli, di Giuseppe Lazzati, che sarà poi notissimo ispiratore del pensiero politico e costituzionale cattolico e rettore dell’Università Cattolica, nonché del grande scrittore Giovannino Guareschi.

Il titolo “Radio Tricolore” ricorda una radio clandestina realmente esistita, una delle tre esistenti, e denota il motivo di fondo della scelta coerente – coerente fino al sacrificio – delle persone di cui si narra la storia. Le “voci dal silenzio” sono ovviamente le voci di questi soldati. Si tratta però anche del silenzio della Patria, ove spesso erano dimenticati.

L’Associazione Teatrale “La Maschera di Cristallo” – diretta da Giovanna Liotti e costituita da giovani studenti universitari piacentini – si pone come obiettivo culturale di proporre al suo pubblico tematiche sociali in grado di suscitare riflessioni su forti temi etici ed esistenziali, attraverso l’importante mezzo dell’esperienza teatrale.