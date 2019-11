Il saluto del sindaco Barbieri al neocomandante dell’Arma Savo

Il sindaco Patrizia Barbieri ha incontrato in Municipio il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Stefano Savo

Il sindaco Patrizia Barbieri ha ricevuto, in Municipio, il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Stefano Savo. Un incontro dai toni cordiali, nel corso del quale il sindaco Barbieri ha donato al comandante Savo il volume “Pagine in viaggio. Voci e immagini della storia bimillenaria del territorio piacentino” a cura di Eleonora Barabaschi, che è stato occasione, rimarca il primo cittadino, “non solo per un saluto ufficiale di benvenuto e per rivolgere, al neo comandante Savo, l’augurio di buon lavoro, ma anche per condividere l’impegno congiunto sul fronte della tutela della sicurezza e del rispetto delle regole di convivenza civile all’interno della nostra comunità”.

“Sono certa – prosegue il sindaco Barbieri – che avremo modo di proseguire la proficua collaborazione che da sempre contraddistingue il rapporto tra l’Amministrazione e l’Arma e di operare insieme, non solo sotto il profilo del contrasto ai reati, ma ancor prima sul fronte della prevenzione e della diffusione della cultura della legalità”.

Il comandante Savo, chiamato da pochi giorni a dirigere – in sostituzione del comandante uscente Michele Piras – il Comando di Piacenza, ha sottolineato di essere particolarmente lieto di approdare nella nostra città e ha manifestato la volontà di proseguire l’ottimo lavoro portato avanti a Piacenza dal suo predecessore.