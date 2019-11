La Motonautica San Nazzaro va in tv. Alex Cremona sulla via del recupero “Voglia di tornare protagonista”

Prosegue a gonfie vele la via del recupero per il 5 volte Campione Mondiale di Motonautica Alex Cremona (Motonautica San Nazzaro) dopo il terribile incidente della scorsa estate nella gara di casa del Campionato europeo.

“Sono ancora acciaccato dall’incidente – dichiara Cremona -, ma la fine del recupero è vicina. Sto facendo tutta la pratica di fisioterapia per rimettermi al 100%. Spero di cominciare al più presto la preparazione atletica per ritornare in forma per la prossima stagione. Ringrazio tutte le persone che mi sono state vicine in questi mesi dopo lo schianto. Grazie alla loro vicinanza e ai loro messaggi ho avuto la forza per accelerare i tempi, ritornando attivo. Non vedo l’ora di guidare il mio scafo che è già in cantiere. C’è grande voglia di ritornare protagonista in acqua lasciandomi alle spalle il giorno dell’incidente”.

Alex Cremona giovedì 28 novembre alle ore 20 sarà ospite a Driver Tv (canale 216 del Digitale Terreste) con il C&B Racing team/ club Ass.Motonautica San Nazzaro. “Sono molto contento – fa sapere – anche di presentare i più giovani del team che stanno ottenendo grandi risultati. Questa possibilità è un coronamento per l’impegno e i sacrifici che stiamo facendo e abbiamo fatto in questi anni”.

Le repliche della trasmissione andranno in onda in queste date e orari: venerdì 29 novembre alle ore 21 45; sabato 30 novembre alle ore 18; domenica 1 dicembre alle ore 19. Su Sport Tv (188 Digitale Terreste) sabato alle ore 23. Su Automototv (228 di Sky): sabato alle ore 21.40.

Schede tecniche del team

Alex Cremona (nr.46) pilota F.250 e F.350

5 volte campione mondiale categorie O.250(1) categoria O.350 (4).

Nel 2019 a metà stagione ha avuto un grave incidente durante il campionato europeo nella gara di casa che lo ha messo fuori per tutto il resto della stagione.

Max Cremona (nr.23)pilota F.250 e F.350

3 volte Campione italiano O.250. Nel 2019 vice campione Mondiale O.350 perso a tre giri dalla fine. E vice campione europeo stessa categoria.

Luca Finotti (nr.99) pilota Osy/400 e F.125

Due volte campione italiano Osy/400. Ha iniziato a correre nel 2016 vincendo il primo titolo nel 2017, e nello stesso anno ha esordito nella F125 con buoni piazzamenti. Nel 2018 ha gareggiato in entrambe le categorie, ma a metà stagione ha dovuto fermarsi a causa di un incidente. Fino a quel momento si trovava in ottima pozione nei campionati disputati. Nel 2019 campione italiano Osy/400, mentre nella F125 la stagione è stata più difficile per problemi tecnici e per l’esperienza da fare in questa categoria.

Mattia Ghiraldi (nr.27) pilota Osy/400

Figlio d’arte, il papà è ex pilota campione della F.1000 . Ha iniziato insieme a Luca Finotti nel 2016. Vice campione italiano Osy.400 (2017-2018) . Nel 2019 concluso il campionato italiano terzo.

Fabio Bacco (nr.11) pilota Osy/400.

Ha iniziato l’attività giovanissimo nel 2015 vincendo subito il campionato italiano della Formula Junior. Nel 2017 fa un anno nella GT15 e nel 2018 esordisce nella Osy/400 concludendo terzo nel Campionato Italiano. Nel 2019 nell’ Osy/400 conclude secondo dietro a Luca Finotti, ormai esperto in questa categoria e punto di riferimento in Italia.

Federico Oldanini pilota Formula Junior elite ( categoria promozionale della FIM)

Il giovane pilota del team piacentino ha concluso il 2019 al 4º posto nel campionato Italiano di categoria. Pilota attento ai suggerimenti e preciso. Ci sono buoni auspici per il suo futuro in questo sport.