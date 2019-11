Temperature in calo, con venti forti e precipitazioni (sui rilievi anche nevose) in arrivo a Piacenza.

Secondo quanto riportato da Arpae, giovedì 14 novembre, sulla nostra provincia al mattino in pianura prevista scarsa nuvolosità, sui rilievi nuvolosità variabile; nel pomeriggio in pianura molto nuvoloso con piogge moderate, sui rilievi molto nuvoloso con piogge deboli; dalla sera molto nuvoloso con piogge moderate.

Le temperature minime del mattino si prevedono comprese tra 0 °C sui rilievi e 3 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 6 °C sui rilievi e 11 °C in pianura.

Velocità massima del vento compresa tra 53 (pianura) e 74 km/h (rilievi).

Venerdì 15 novembre, poi, al mattino in pianura ci si aspetta cielo coperto con pioviggini, sui rilievi molto nuvoloso con deboli nevicate sopra 1500 m; dal pomeriggio in pianura molto nuvoloso, sui rilievi molto nuvoloso con deboli nevicate sopra 1500 m.

Temperature minime del mattino comprese tra 3 °C sui rilievi e 7 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 6 °C sui rilievi e 10 °C in pianura.

La velocità massima del vento sarà compresa tra 47 (pianura) e 68 km/h (rilievi).

ALLERTA METEO DELLA PROTEZIONE CIVILE – In virtù di questo quadro climatico, la Protezione Civile Emilia Romagna ha emesso – dalle 12 di oggi, 13 novembre, e per tutta la giornata di domani – un’allerta meteo riguardante anche la nostra provincia. L’allerta è di colore arancione e giallo per vento, mentre è gialla per quanto riguarda le piene dei fiumi, per frane e piene dei corsi minori. “Nella giornata di mercoledì 13 persistono condizioni di alta marea sull’intera fascia costiera regionale – si legge nel bollettino -. Ad iniziare dalla tarda serata di giovedì 14 novembre si prevedono intense precipitazioni sugli appennini del settore centro-occidentale. Le precipitazioni sono previste persistenti e assumeranno carattere di rovescio o temporale. Ad iniziare dalla tarda serata è prevista anche un’intensificazione del vento da sud-ovest sui settori appenninici (circa 62-74 km/h) con punte anche d’intensità superiore sui crinali centro-occidentali”.