In pensione l’Ispettore Ziliani, il Siap “Per noi un punto di riferimento”

Il Siap piacentino (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia) ha salutato, con una festa a sorpresa molto partecipata, il suo Segretario Aggiunto – ed Ispettore Superiore di Polizia – Marco Ziliani, prossimo alla meritata pensione.

“Il tutto – sottolinea il segretario provinciale Sandro Chiaravalloti – dopo una lunga carriera in polizia effettuata con onore, onestà e capacità indiscusse a beneficio della sua città. Conoscendo Marco e il suo altruismo, in continuità con lo spirito del Siap che da tempo si impegna nella beneficenza e nell’importanza del ricordo di chi ha donato la propria vita per il nostro Paese, come regalo per il suo pensionamento e in memoria della figlia Elisa abbiamo effettuato una donazione benefica ai famigliari dei colleghi deceduti a Trieste Matteo e Pierluigi”.

“Inoltre, è stato donato a Marco un quadro dove era raffigurato il logo del Siap sul quale, durante la serata, ogni collega e amico ha potuto porre un proprio segno come riconoscimento e gratitudine a chi, come uomo e collega di elevato spessore umano, professionale e di alta moralità, è sempre stato un punto di riferimento per noi tutti”.

“Ci mancherà Marco – conclude Chiaravalloti – ci mancherà tantissimo come collega e la polizia piacentina perde uno dei poliziotti più capaci e preparati, ma rimarrà in carica come Segretario Aggiunto del Siap e, logicamente, come eterno amico fraterno”.