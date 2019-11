Inaugurazione anno accademico Conservatorio Nicolini, concerto il 22 novembre

Venerdì 22 novembre alle ore 21, presso la sala dei concerti del Conservatorio Nicolini di Piacenza (Via Santa Franca 35), andrà in scena il concerto per l’inaugurazione dell’anno accademico 2019/2020. Ad ingresso gratuito, vedrà sul palco l’Orchestra del Conservatorio Nicolini diretta dal Maestro Domenico Tondo.

In programma: C. M. Von Weber (1786-1826), Concerto n.1 in fa minore per clarinetto e orchestra op. 73, con Federico Martinello al clarinetto; D. D. Shostakovich (1906 -975), Concerto per pianoforte n. 2 in fa maggiore op. 102, con Michele Rossi al pianoforte; ancora di Shostakovich, Valzer n. 2 dalla Suite per orchestra di varietà.

“Sarà una festa – affermano congiuntamente la presidente Paola Pedrazzini e il direttore Walter Casali – in cui augurare ai nostri studenti un anno accademico ricco di stimoli. Con l’occasione, il nostro ringraziamento va a insegnanti e studenti, al personale del Nicolini, al consiglio accademico, al cda e alle istituzioni piacentine che ci sostengono e affiancano”. Il Nicolini è vicino alla cittadinanza e ai cuori dei piacentini e allo stesso tempo – a giudicare dalla provenienza di tanti nostri studenti – è conosciuto anche in Paesi lontani come Cina, Giappone, Corea del Sud. Una conferma del potere universale del linguaggio musicale come espressione dell’animo umano”.