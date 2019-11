Incendio nella casa della salute a Cortemaggiore. Ausl “Attività regolarmente ripresa”

Questa mattina (lunedì 25 novembre) alla Casa della Salute di Cortemaggiore si è verificato un incendio. Le fiamme si sono sprigionate all’interno dell’ambulatorio infermieristico, al primo piano, a causa di un corto circuito. Il personale della Casa della Salute ha gestito in sicurezza l’uscita degli utenti in quel momento presenti della struttura. Quindi non si sono verificati danni alle persone.

In via precauzionale, per consentire i rilievi tecnici, alcune attività sono state brevemente sospese e riprese non appena possibile.

Già a fine mattina tutti i servizi erano nuovamente attivi.

In particolare:

▶ gli studi dei Medici e Pediatri di famiglia sono già regolarmente aperti e lo saranno anche nel pomeriggio

▶ gli ambulatori di Cardiologia, Diabetologia e Disturbi cognitivi sono stati temporaneamente ricollocati in altri locali e non è stata persa alcuna prestazione. Alcuni utenti sono stati chiamati e prenotati in altre sedi del distretto. Per informazioni il numero di telefono di riferimento temporaneo è 0523.832878.

▶ i prelievi dell’Ambulatorio infermieristico si sono svolti solo in parte. Gli utenti verranno richiamati per l’altra seduta settimanale, normalmente in programma il giovedì. L’attività programmata per domani rimane confermata, con uno spostamento del locale in cui avvengono le prestazioni.

▶ il Centro salute donna già a fine mattina ha ripreso le proprie attività, dopo una breve sospensione. Le utenti che non hanno potuto effettuare la visita sono state richiamate direttamente dall’ostetrica e riprogrammate per mercoledì mattina.

▶ alcune vaccinazioni pediatriche non sono state eseguite. Gli utenti sono già stati richiamati e ricollocati in base alle priorità.

▶ i Servizi sociali minori e la Psicologia di base non avevano appuntamenti in mattinata. L’attività riprende regolarmente nel pomeriggio.

Tutte le altre attività programmate nella Casa della Salute nel pomeriggio e nelle giornate successive proseguono secondo la normale programmazione.