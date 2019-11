Incidente in via Emilia Pavese, Volvo si ribalta e Opel perde una ruota

Scontro tra una Volvo V50e un’Opel Crossland X in via Emilia Pavese a Piacenza nella tarda serata di domenica 24 novembre.

Poco prima della mezzanotte, mentre cadeva incessante la pioggia, per cause ancora in corso d’accertamento da parte degli agenti della Polizia Locale di Piacenza, due autovetture che viaggiavano da Piazzale Torino in direzione di Sant’Antonio sono venute a contatto.

A seguito dell’impatto la Opel ha perso la ruota posteriore sinistra, mentre la Volvo si è ribaltata ruote all’aria finendo la sua corsa a pochi metri dal portone dal Comando provinciale della Guardia di Finanza (nelle foto).

Sul posto immediati i soccorsi sanitari con l’automedica del 118 e l’ambulanza della Pubblica Assistenza Croce Bianca di Piacenza. Le persone a bordo di entrambi i veicoli a seguito del rocambolesco sinistro, fortunatamente, non avrebbero riportato ferite: hanno pertanto rifiutato il trasporto al vicino Pronto Soccorso cittadino.

Una squadra dei vigili del fuoco è invece partita dalla Caserma di Strada Valnure per mettere in sicurezza i veicoli incidentali e nel contempo alcuni militari delle Fiamme Gialle hanno chiuso il tratto di strada per il tempo necessario alle operazioni di soccorso e rimozione dei veicoli incidentali.