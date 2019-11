Incontri con le aziende in Cattolica, torna martedì il Career Day

Ritorna martedì 12 novembre alle 9,30 il Career Day Cattolica, l’evento dedicato a studenti, laureandi, laureati e giovani professionisti.

Interessanti opportunità di formazione e incontro con le aziende, racchiuse in una giornata interamente dedicata al mondo del lavoro. Dalle 9,30 alle 15,30 saranno presenti nell’area stand allestita presso la Piazzetta di Economia realtà di prestigio di tutti i principali settori professionali target dei laureati del campus piacentino, a disposizione dei ragazzi per raccogliere curriculum vitae ed effettuare un primo colloquio conoscitivo; per gli interessati a un futuro professionale nel mondo dell’agroalimentare, anche quest’anno sarà attivo lo spazio AgriCulture.

Riconfermato il Training Point con l’“English Corner”, una sezione tutta erogata in lingua inglese: le consulenze di orientamento professionale si focalizzeranno sull’orientamento alla carriera internazionale, sull’allenamento delle soft skills, sull’Intelligenza Emotiva. Infine quest’anno la 19^ edizione del Career Day Cattolica sarà accompagnata dai successi di 19 anni di musica italiana e internazionale grazie a Radio Fiore.

Altre informazioni sono disponibili sul sito www.careerdaycattolica.it