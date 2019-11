Inizio brillante per le giovanili Assigeco

Primi riscontri dal campo per le squadre del settore giovanile UCC Assigeco Piacenza.

I risultati sono stati sicuramente positivi, come conferma il Responsabile del Settore Giovanile, Max Giannoni: “Credo che l’inizio della stagione sia stato davvero confortante perché siamo posizionati dove avevamo pensato di essere e abbiamo incontrato difficoltà laddove ce le aspettavamo. In particolare abbiamo fatto più fatica nei campionati in cui “rendiamo” ai nostri avversari non solo taglia fisica e un po’ di esperienza, ma soprattutto almeno un anno di età, che a questo è particolare non trascurabile”.

In particolare inizio brillante per l’Under18 Gold, che ha confermato quanto di buono già mostrato lo scorso anno ed è capoclassifica con 5 successi in altrettante gare. Primo posto anche per l’Under 16, seppur in coabitazione con altre due squadre, mentre per l’Under 14 dopo il successo dell’esordio e due ko, ci sono tutti i presupposti per riprendere il cammino in maniera positiva.

Hanno preso il via anche i campionati regionali: “Anche in questo caso – continua Giannoni – abbiamo riscontri positivi dalle prime giornate e sicuramente è partito molto bene anche il settore femminile vera novità di quest’anno, soprattutto con il gruppo Under14, che ha brillantemente portato a casa la gara d’esordio. L’Under16, come per altri campionati, viene disputato con ragazze più giovani della media e per fare in modo che facciano esperienza per il futuro”.

Una vittoria e una sconfitta per le ragazze dell’Assigeco mentre, tornando al maschile, qualche difficoltà iniziale per l’Under 18 che disputa la stagione sotto età, mentre per gli Under 15 il primo bilancio è di una vittoria e una sconfitta. Under 14 sconfitta al fotofinish nella gara d’esordio, mentre gli Under 13, che disputano il girone lombardo, hanno iniziato il loro cammino con due vittorie in altrettante partite.