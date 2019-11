“Insieme per prevenire e contrastare le condotte violente”, tavolo in Provincia

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza alle donne (25 novembre), il tavolo provinciale di confronto contro la violenza alle donne ha organizzato il convegno “Insieme per prevenire e contrastare le condotte violente. Interventi e proposte” che si terrà il prossimo 22 novembre 2019 alle ore 14 presso la sala Consiglio della Provincia.

Il convegno, a cui sono state invitate le istituzioni locali, le categorie economiche, le istituzioni scolastiche e aperto alla cittadinanza, sarà l’occasione per raccogliere richieste e proposte da sottoporre al Governo per l’individuazione di azioni mirate per prevenire e contrastare il fenomeno della violenza di genere.

Numerosi e qualificati gli interventi previsti durante il seminario, che sarà moderato da Elisa Malacalza, giornalista di Libertà.

Ad introdurre i lavori il Presidente della Provincia Patrizia Barbieri insieme a Valentina Stragliati, Presidente del tavolo provinciale di confronto contro la violenza alle donne e a seguire gli interventi istituzionali e le proposte del Tavolo.