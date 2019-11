Investe con l’auto due cassonetti e abbatte palo della luce, arrestato per resistenza e lesioni

Travolge con l’auto due cassonetti per la raccolta differenziata e poi abbatte un palo della luce, in manette per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

A finire nei guai un piacentino di 30 anni, denunciato anche per guida in stato di ebbrezza, con il ritiro della patente e il fermo amministrativo dell’auto, una Golf.

Il fatto è accaduto nella notte tra il 28 e il 29 novembre, nella zona della Veggioletta.

Gli agenti erano impegnati in attività di presidio del territorio quando hanno sento un forte boato, seguito da altri forti rumori.

Gli agenti quindi hanno cercato di capire cosa fosse successo e hanno prima trovato dei paletti divelti a fianco della carreggiata e poi due cassonetti danneggiati.

Ad un successivo boato sono arrivati in via Badiaschi dove hanno trovato una Volkswagen Golf danneggiata, con le chiavi ancora inserite nel quadro e un palo della luce abbattuto.

Un residente della zona ha quindi indicato agli agenti la direzione presa dal conducente dell’auto che si era nel frattempo allontanato.

Gli operatori lo hanno poi rintracciato tra le auto in sosta, dove aveva cercato di nascondersi. Alla vista degli agenti, ha iniziato ad inveire, prendendoli a calci. Per questo, è stato arrestato. Un agente ha riportato contusioni guaribili in 3 giorni.

Il giovane ha rifiutato di sottoporsi ad alcoltest e a successivi esami ematici e delle urine in ospedale. E’ stato quindi denunciato per guida in stato di ebbrezza.