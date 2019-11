Ancora una ciclista investita a Piacenza.

Dopo il tragico incidente della scorsa settimana, in cui ha perso la vita una donna che stava andando a lavoro al Polo Logistico di Castel San Giovanni, nella prima mattinata del 13 novembre un episodio analogo – fortunatamente senza le stesse conseguenze – ha visto protagonisti una ragazza in sella alla sua bici e un autoarticolato.

Stavolta i fatti sono accaduti sulla via Emilia, all’altezza della rotonda alle porte di Montale. Poco prima delle 10, la ciclista è rimasta ferita in seguito allo scontro con il mezzo: sul posto per i soccorsi un’ambulanza della Croce Rossa e l’autoinfermieristica del 118 di Roveleto di Cadeo. Dei rilievi del caso e delle operazioni per il ripristino regolare del traffico si è occupata la Polstrada.