Investita mentre attraversa la strada, donna ferita

E’ stata trasportata al pronto soccorso in condizioni serie la donna rimasta vittima di un incidente nel tardo pomeriggio di sabato 23 novembre.

E’ accaduto intorno alle 18.30 in via Leonardo da Vinci a Piacenza. Secondo una prima ricostruzione, la signora stava attraversando la strada quando è stata investita da una vettura. Per soccorrerla è intervenuta l’ambulanza della Croce Bianca di Piacenza insieme all’autoinfermieristica. Nell’incidente avrebbe riportato diverse ferite e contusioni.

Sul posto per i rilievi gli agenti della polizia municipale, impegnati anche a regolare la circolazione.