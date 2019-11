Kosmo, sconfitte nel weekend per U17 e U13

Kosmo Pallanuoto Piacenza, i risultati e la cronaca delle partite del weekend di Under 17 e Under 13

UNDER 17

KOSMO TRS – SPORT MANAGEMENT = 9 – 20 (0-8/4-5/3-2/2-5)

Prima partita in casa della stagione 2019/2020 per l’under 20 della Kosmo, opposta al difficilissimo avversario dello Sport Management. La squadra di Busto parte molto forte mettendo subito alla prova i riflessi di Bosi decisivo in un paio di occasioni. Sul fronte opposto è Fox che ingaggia un duello personale con l’estremo Manzini, bravo a chiudere tre volte sulle conclusioni del piacentino. La sblocca Cerullo dopo 3’ abile a sfruttare una controfuga dei bustocchi. La Kosmo subisce il colpo e gli ospiti ne approfittano con Gariboldi (3), Marchetti (2), Barbaglia (1) e Cionfi (1) per chiudere il tempo sul punteggio di 0 a 8.

Secondo tempo equilibrato con parziale di 4 a 5 per lo Sport Management, ma con la Kosmo che ribatte colpo su colpo. Per i padroni di casa va a segno 3 volte Rossetti (2 su rigore) e una volta a testa Barilati e Colombi, mentre per gli ospiti segnano Barbaglia 2 volte e una a testa Manzini, Gariboldi e Marchetti. Terza frazione ad appannaggio dei piacentini che vanno a segno con Rossetti, Pennini e Colombi, cui replicano Barbaglia e Gariboldi. Ultima frazione con i ragazzi della Kosmo un po’ affaticati. Per lo Sport Management vanno a segno Manfrin, Barbaglia, Garcia, Coscia e Olan, per i padroni di casa da segnalare i gol dei giovanissimi esordienti Sacco e Migliari.

KOSMO TRS: Bosi, Fox, Cocconi, Rossetti 3, Farina, Pennini 1, Mantovani, Sacco 1, Barilati 1, Colombi 2, Dodici, Migliari. All. Rojdestvenskiy

SPORT MANAGEMENT: Manzini T., Manfrin 1, Manzini R. 1, Pizoni, Barbaglia 5, Gariboldi 5, Marchetti 3, Campo, Garcia 1, Coscia 1, Cionfi 1, Cerullo 1, Olan 1. All. Garcia

UNDER 13

PN TREVIGLIO – KOSMO TRS = 11 – 5 (3-0/4-2/2-1/2-2)

KOSMO TRS – SPORTING LODI = 7 – 21 (2-6/1-6/4-5/0-4)

Doppio impegno, sabato e domenica, per la squadra U13 della Kosmo che, per l’inversione di campo richiesta da Treviglio, gioca entrambi gli incontri alla Raffalda.

Il match del sabato contro Treviglio è piuttosto equilibrato, i ragazzi di mister Vadym giocano creando numerose occasioni, ma spesso difettano nella conclusione finale prestando talvolta il fianco alla controfuga avversaria. Spiccano le prove di Francesco Rossi fra i padroni di casa, autore di 4 gol, e Del Bosco tra gli ospiti autore di 5 gol.

La partita di domenica è decisamente più complicata, Lodi tradizionalmente avversario ostico, si rivela anche questa volta insuperabile per i piacentini. Dopo un primo tempo che fa ben sperare con la Kosmo sotto di 3 gol, dopo aver sbagliato 2 rigori, già dalla seconda frazione si evidenziano le differenze tra le due formazioni, con lo Sporting in vantaggio per 11 a 3 al cambio di campo.

Terza frazione equilibrata con parziale di 5 a 4 per gli ospiti e altro rigore sbagliato dai locali. Quarta frazione senza storia con i lodigiani che segnano altre quattro reti mentre il carniere dei Kosmoboys rimane vuoto. Buona prova di Ghisoni tra i piacentini con 3 gol al suo attivo e di Meazza e Andena per i lodigiani, autori rispettivamente di 7 e 6 reti.

KOSMO TRS: Cantarelli, Maffi 1 Ghisoni 3, Grutta, Fasoli, Rossi L. 2, Zrari, Prati, Rossi F 1. All. Rojdestvenskiy

PN TREVIGLLIO: Ghezzi, Villa, Mandelli, Del Bosco 5, Forcella 3, Monticelli, Ferlita, Ghislandi, Ruggeri 1, Aldegheri 1, Chiandetti 1, Tirloni, Ansanelli. All. Trebez

KOSMO TRS: Cantarelli, Maffi, Ghisoni, Grutta, Fasoli, Rossi L. 1, Zrari, Prati, Rossi F. 4. All. Rojdestvenskiy

SPORTING LODI: Delorentis, Bellanda 2, Gardella 1, Pirola, Petrean, Miccioli 4, Andena 6, Beccari, Lini 1, Rusconi, Meazza 7, Maglio, Guarnaschelli, Boienti. All. Capel