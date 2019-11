La Canottieri Ongina cerca il riscatto immediato contro Il Viaggiator Goloso

Riscatto immediato. Sarà senza dubbio questa la volontà della Canottieri Ongina nel campionato di serie B maschile, dove la squadra di Mauro Bartolomeo scenderà in campo sabato alle 18 al palazzetto di via Edison a Monticelli d’Ongina per sfidare i brianzoli targati Il Viaggiator Goloso.

La compagine piacentina, infatti, ha il dente avvelenato arrivando dal sabato negativo a domicilio del Viadana Volley, cedendo 3-0 e mettendo fine alla striscia positiva di quattro vittorie consecutive che aveva permesso a Boschi e compagni di agguantare il secondo posto in classifica. La classica giornata storta, insomma, da riscattare al più presto, con l’occasione che si presenta ora alle porte contro una compagine giovane ma di talento ancora ferma a quota 0 punti in classifica.

“Sabato scorso – ammonisce coach Bartolomeo – abbiamo approcciato molto male la partita e siamo scesi in campo in maniera superficiale, non mettendo qualità soprattutto in battuta e questo ha aiutato una compagine ordinata come Viadana a sviluppare il proprio gioco e a metterci in difficoltà. Se sei convinto di essere forte, lo devi dimostrare. Abbiamo commesso un grande errore e non dobbiamo assolutamente ripeterlo in un nuovo esame che il calendario ci ripropone a stretto giro. Monza è una squadra che ha cambiato diversi assetti, com’è anche normale in una squadra ricca di giovani che devono maturare esperienza. Per quanto ci riguarda, cerchiamo di recuperare il libero Mattia Cereda, che martedì ha accusato un problema fisico”.

L’AVVERSARIO – Il Viaggiator Goloso è la seconda squadra del Consorzio Vero Volley, realtà di spicco del panorama pallavolistico nazionale avendo al via (unico sodalizio in Italia) una formazione maschile in Superlega e una in A1 femminile. Quest’anno i giovani brianzoli, in passato allenati da Liano Petrelli, sono guidati da un altro tecnico di grande esperienza e spessore come Massimo Eccheli, che per diverse stagioni ha legato il proprio nome a Segrate, crescendo per esempio anche i vari Sbertoli e Piccinelli, ora nella massima serie italiana. In classifica, Il Viaggiator Goloso è ancora fermo a quota 0 punti, avendo vinto solamente due set complessivamente contro Modena (in casa) e Mirandola (in trasferta).

“Il nostro obiettivo stagionale – spiega coach Eccheli, che nella stagione 2017-2018 ha vinto il titolo italiano under 16 con Vero Volley Banco BPM – è finalizzato alla crescita, abbiamo tanti ragazzi classe 2003 e la scelta di giugno di partecipare alla serie B va in questa direzione. Forse la serie C era più adatta ora come ora alle capacità di partenza del gruppo, ma proprio per crescere abbiamo deciso di confrontarci con un campionato dal potenziale tecnico maggiore come la serie B”.

“Al di là dei risultati, devo dire che fin qui siamo riusciti a giocare abbastanza bene, risultando combattivi nei vari set forse con l’unica eccezione a Busseto. Il nostro obiettivo è quello di riuscire a essere competitivi in ogni parziale che giochiamo. Per quanto riguarda la Canottieri Ongina, conosco Caci, che mi è sempre piaciuto come giocatore e che avevo cercato ai tempi della B1 a Segrate, Miranda che è un giocatore importante e anche Lucio Piazzi, un giovane che ha lavorato con noi tre anni”.

GLI ARBITRI – A dirigere l’incontro tra Canottieri Ongina e Il Viaggiator Goloso saranno il primo arbitro Gloria Salvati e il secondo arbitro Massimo Ancona.

IL TURNO – Questo il programma della settima giornata d’andata del girone B di serie B maschile: Acl Busseto-AMA San Martino, Gabbiano Mantova-Scanzorosciate, Robosystem Concorezzo-Modena Volley, Mgr Grassobbio-Moma Anderlini Modena, Canottieri Ongina-Il Viaggiator Goloso, Valtrompia Volley-Viadana Volley. Riposa: Stadium Mirandola.

LA CLASSIFICA – Robosystem Concorezzo 18, Gabbiano Mantova 15, Stadium Mirandola 13, Modena Volley, Canottieri Ongina 12, Scanzorosciate 9, Moma Anderlini Modena 8, Acl Busseto, Valtrompia Volley, Viadana Volley 5, Mgr Grassobbio 4, AMA San Martino 2, Il Viaggiator Goloso 0.

Nella foto di Andrea Scrollavezza, Sandro Caci, schiacciatore della Canottieri Ongina