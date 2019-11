La Canottieri Ongina in trasferta a Grassobbio a caccia del tris

Non c’è il due senza il tre, recita il proverbio, e la Canottieri Ongina ha tutta l’intenzione di passare dalle parole ai fatti, inseguendo la terza vittoria consecutiva e stagionale nel campionato di serie B maschile.

Dopo il bis casalingo contro Mirandola (3-1) e Valtrompia Volley (3-0), la squadra di Mauro Bartolomeo cercherà il primo successo esterno andando a far visita domani (sabato) alle 20,45 ai bergamaschi della Mgr Grassobbio, che in classifica hanno 4 punti, due in meno dei gialloneri piacentini.

Un match, quello all’orizzonte, non scevro di insidie, come ricorda lo stesso coach Bartolomeo. “E’ una partita da non prendere sottogamba. Giocheremo con palloni diversi (Molten) dai nostri abituali in casa, ci siamo allenati per adattarci; inoltre, affronteremo una squadra carica, che sul proprio rettangolo di gioco si esprime bene. E’ una formazione “lavoratrice”, molto ordinata e che ha qualità soprattutto in difesa, con Innocenti che dà qualcosa in più in seconda linea. Per quanto ci riguarda, contro Valtrompia abbiamo sviluppato una pallavolo positiva, con una buona distribuzione di attacco e il muro presente. In quest’ultimo fondamentale, però, chiedo ancora più continuità e lucidità, aspetti che a tratti sono mancati sabato scorso”.

Ancora una volta, movimentata l’infermeria giallonera. “Abbiamo recuperato Lucio Piazzi (giovane schiacciatore, ndc) – conclude Bartolomeo – ha ricominciato in settimana e giovedì è riuscito a saltare maggiormente. Ho un dubbio nel ruolo di opposto: Henry Miranda ha saltato la prima parte di settimana a causa della congiuntivite che l’aveva afflitto anche sabato scorso. In ballottaggio con lui c’è Riccardo Ferrari Ginevra”.

L’AVVERSARIO – L’ Mgr Grassobbio è una formazione bergamasca che affronta per il secondo anno consecutivo il campionato di serie B maschile dopo la sofferta salvezza della scorsa stagione. Nuovo il condottiero, il bergamasco Gigi Carrara, nella prima parte della scorsa annata sulla panchina bresciana del Valtrompia Volley, altra formazione del girone. Il roster ha visto la conferma dello zoccolo duro, impreziosito dagli arrivi in banda di Nicola Gamba (lo scorso anno a Scanzorosciate) e di Luca Innocenti, libero dell’Olimpia Bergamo di A2 che ha deciso di mettersi in gioco da schiacciatore nella serie cadetta. In classifica, Grassobbio ha 4 punti, frutto della vittoria inaugurale a Busseto (1-3) e dal tie break perso sabato scorso a Mirandola, mentre in casa finora è arrivato il ko contro Concorezzo (0-3).

“La Canottieri Ongina – spiega coach Carrara – è senza dubbio una squadra strutturata e costruita per raggiungere la promozione, avendo a disposizione giocatori che hanno già militato in serie A. Dal canto nostro, dovremo cercare di sfruttare al meglio il fattore casalingo, il nostro pubblico, e dovremo dare il massimo per raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissati”.

GLI ARBITRI – A dirigere l’incontro tra Mgr Grassobbio e Canottieri Ongina saranno il primo arbitro Deborah Vangone e il secondo arbitro Tecla Veronica Di Gaetano.

I PRECEDENTI – Le due formazioni si sono affrontate nello scorso campionato di serie B maschile, con la Canottieri Ongina vincitrice per 3-0 sia all’andata (27 ottobre a Monticelli) sia al ritorno (16 febbraio in terra bergamasca).

IL TURNO – Questo il programma della quarta giornata d’andata del girone B di serie B maschile (sabato 9 novembre): Modena Volley-Scanzorosciate, Il Viaggiator Goloso-Gabbiano Mantova, AMA San Martino-Robosystem Concorezzo, Viadana Volley-Stadium Mirandola, Moma Anderlini Modena-Valtrompia Volley, Mgr Grassobbio-Canottieri Ongina. Riposa: Acl Busseto

LA CLASSIFICA – Robosystem Concorezzo 9, Gabbiano Mantova 7, Modena Volley, Scanzorosciate, Canottieri Ongina 6, Acl Busseto, Stadium Mirandola, Moma Anderlini Modena 5, Mgr Grassobbio 4, Viadana Volley 1, AMA San Martino, Valtrompia Volley, Il Viaggiator Goloso 0.

Nella foto di Andrea Scrollavezza, Riccardo Ferrari Ginevra (Canottieri Ongina)