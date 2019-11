La Canottieri Ongina vince ancora tra le mura amiche, battuto Valtrompia 3-0

Per il secondo sabato consecutivo, il palazzetto di Monticelli fa rima con festa per la Canottieri Ongina, che centra un’altra vittoria nel secondo impegno casalingo a fila del campionato maschile di volley B (girone B).

Dopo il 3-1 contro Mirandola, in via Edison ad arrendersi alla squadra di Mauro Bartolomeo sono stati questa volta i bresciani del Valtrompia Volley, regolati agevolmente in tre set.

Per i gialloneri piacentini, un’altra prestazione di spessore, che ha impedito agli avversari di contrastare il gioco, fatta eccezione per un maggior equilibrio mostrato nel secondo set, comunque vinto 25-22. Per il resto, dominio locale, con primo parziale (25-19) e terza frazione (25-12) con gli abiti di monologo della squadra del presidente Fausto Colombi.

A livello di fondamentali, altra prestazione di grande sostanza a muro, come testimoniano i 13 block vincenti messi a segno, con la coppia centrale De Biasi-Fall sempre molto presente (10 muri vincenti equamente suddivisi in due) e in generale con il fondamentale decisivo nel primo e nel terzo set. Sorretta da una buona ricezione (soprattutto nelle prime due frazioni), la Canottieri Ongina ha messo in mostra un attacco-super, come rivela il dato statistico della positività (66% finale), impreziosito anche dal bassissimo numero di errori nel terzo tocco (3, oltre a 2 murate subite). Ancora una volta, in cabina di regia Boschi ha diretto bene il gioco monticellese, come dimostrano i quattro attaccanti su cinque in doppia cifra (traguardo raggiunto questa volta anche dal solido Amorico, mentre l’opposto Miranda ha chiuso a 8 punti), mentre in seconda linea Cereda ha garantito precisione dimostrando di aver superato l’infortunio patito nei giorni scorsi.

Grazie al secondo successo pieno, la Canottieri Ongina aggancia il terzo posto in coabitazione con Modena Volley (che ha osservato il turno di riposo) e Scanzorosciate. Sabato 9 novembre trasferta bergamasca a Grassobbio (ore 20,45) a domicilio della Mgr.

CANOTTIERI ONGINA-VALTROMPIA VOLLEY 3-0 (25-19, 25-22, 25-12)

CANOTTIERI ONGINA: Fall 12, Miranda 8, Amorico 12, De Biasi 14, Boschi 1, Caci 12, Cereda (L), Kolev, Ferrari Ginevra. N.e.: Rossi (L), Perodi, Ousse, Piazzi. All.: Bartolomeo

VALTROMPIA VOLLEY: Manera, Cosa, Montanari 5, Agnellini 1, Burbello 12, Rodella 9, Rosati (L), Sorlini 3, Zanoncelli. N.e.: Gamba, Cozzoli, Bettari. All.: Peli

ARBITRI: Giulia Visalli e Davide Ugolotti

Risultati terza giornata serie B maschile girone B:

Canottieri Ongina-Valtrompia Volley 3-0

Scanzorosciate-Ama San Martino 3-0

Acl Busseto Volley-Il Viaggiator Goloso 3-0

Gabbiano Mantova-Viadana Volley 3-0

Stadium Mirandola-Mgr Grassobbio 3-2

Robosystem Concorezzo-Moma Anderlini Modena 3-0

Riposa: Modena Volley

Classifica: Robosystem Concorezzo 9, Gabbiano Mantova 7, Modena Volley, Scanzorosciate, Canottieri Ongina 6, Acl Busseto Volley, Stadium Mirandola, Moma Anderlini Modena 5, Mgr Grassobbio 4, Viadana Volley 1, Ama San Martino, Valtrompia Volley, Il Viaggiator Goloso 0. (Modena Volley, Viadana e San Martino hanno già osservato il turno di riposo).

Nella foto (Linda Stevanato/Ufficio stampa Valtrompia Volley), un momento del match tra Canottieri Ongina e Valtrompia Volley