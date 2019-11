La pioggia sembra essere intenzionata a concedere una tregua prima del weekend.

La situazione sembra migliorare da mercoledì 20 novembre, secondo il meteo. Niente pioggia anche se il cielo resterà nuvoloso soprattutto in collina. Temperature in lieve rialzo, con minime del mattino comprese tra 3 °C sui rilievi e 8 °C in pianura, massime pomeridiane comprese tra 7 °C sui rilievi e 12 °C in pianura.

Foto 2 di 2



Una pausa di breve durata, giovedì 21 novembre sono attese nuove precipitazioni – scarse – sui rilievi. In pianura invece arriverà un grande classico dell’autunno: la nebbia. E con lei, di solito, arrivano temperature più rigide.

Le minime del mattino saranno comprese tra 1 °C sui rilievi e 4 °C in pianura, le massime pomeridiane saranno comprese invece tra 4 °C sui rilievi e 11 °C in pianura.