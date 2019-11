La pioggia non ferma la marcia contro la violenza sulle donne

La pioggia non ha fermato sabato a Piacenza la camminata civica promossa in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne da un ampio cartello di associazioni che comprende i coordinamenti femminili della Cisl, i marciatori di Fiasp, la Caritas diocesana, Movimento cristiano lavoratori, Soroptimist club Piacenza e il comitato della Croce Rossa piacentina.

Circa 120 i partecipanti all’iniziativa, dal titolo “Ti rispetto”, che ha visto partenza e arrivo al Parco della Galleana lungo due percorsi da 5 e 10 chilometri: l’incasso sarà interamente devoluto alla Caritas Diocesana di Piacenza a sostegno di un progetto di aiuto per le donne vittime di violenza, come avviene ogni anno a partire dalla prima edizione del 2017.

Giornata contro violenza alle donne, Saliera: “battaglia culturale e di civiltà” – “La violenza sulle donne è un crimine odioso, perché colpisce profondamente la dignità della persona e nella maggior parte dei casi avviene fra le mura domestiche, per giunta inflitta da chi si conosce e si ama. È un crimine ignobile perché perpetua antichi pregiudizi e vecchi luoghi comuni ed è una fondamentale violazione dei diritti umani. Per questo è molto importante non abbassare la guardia, continuare le battaglie di cultura e di civiltà e sostenere con tutti i mezzi chi ha il coraggio di chiedere giustizia per un crimine inumano e doloroso”.

Così, Simonetta Saliera, presidente dell’Assemblea legislativa regionale, in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. “Oggi – sottolinea – ci sono fenomeni che vanno oltre le tradizionali forme di violenza come intimidazione, violenza fisica, schiavitù, stupro, femminicidio. Ma siamo in presenza dell’enormità che lo stesso atto di amare può diventare, attraverso i nuovi strumenti di comunicazione, assurda violenza”.



ALCUNI DATI NAZIONALI – Sono tante, quasi nove milioni, secondo gli ultimi dati Istat, le donne che nel corso della vita hanno subito molestie sessuali: da quelle verbali a quellle fisiche, a quelle sul web. Molto diffusi i ricatti sessuali sul lavoro, anche se in larga misura sommersi. Uomini che chiedono prestazioni sessuali in cambio di un posto di lavoro o di un avanzamento di carriera, usando il potere e sfruttando la vulnerabilità di chi cerca un impiego o una promozione. Sebbene il fenomeno riguardi anche i lavoratori, sono le lavoratrici ad esserne maggiormente colpite.

Sono un milione e 173 mila le donne che hanno subito molestie o ricatti sul posto di lavoro durante la loro vita lavorativa, pari all’8,5% delle lavoratrici, nonostante l’obbligo da parte dei datori di lavoro di tutelare l’integrità fisica e morale delle/dei dipendenti. Ma solo lo 0,7% delle donne ha denunciato, per paura di perdere il lavoro e la vergogna di essere giudicate dalla società e dai familiari, per mancanza di fiducia nelle forze dell’ordine, perché pensano che sia meglio trovare soluzioni individuali. In tante preferiscono lasciare il lavoro o rinunciare alla carriera. Quello che avviene nei luoghi di lavoro è la forma di violenza in assoluto meno denunciata.