“La Smart City si costruisce insieme”. On line il questionario rivolto a tutti i cittadini

E’ on line, sul sito www.comune.piacenza.it – con evidenza in home page e nella sezione dedicata alla Smart City (www.comune.piacenza.it/smartcity) – il questionario che l’Amministrazione comunale rivolge a tutti i cittadini per favorire la partecipazione, la condivisione di informazioni e suggerimenti, nonché la raccolta di idee in merito al processo di innovazione dei servizi e all’uso della tecnologia per migliorare la qualità di vita sul territorio.

Quattro domande per esprimere la propria valutazione sul progetto Start City, le cui azioni preliminari e il cui impianto sono stati presentati nelle scorse settimane, cogliendo l’occasione per segnalare le buone pratiche di cui si è a conoscenza (realizzate in altre città italiane o all’estero), o avanzare direttamente le proprie proposte in materia. Senza dimenticare la possibilità di indicare ambiti di intervento, settori e questioni aperte su cui il progresso tecnologico può avere un impatto positivo. Chi desidera ricevere informazioni sul tema, può inoltre lasciare il proprio recapito di posta elettronica per essere periodicamente aggiornato

“Come abbiamo già sottolineato illustrandone, per la prima volta, i contenuti – spiega il vice sindaco Elena Baio – il progetto Start City è il punto di partenza di un percorso dinamico, in costante evoluzione anche grazie ai contributi e alle collaborazioni che potranno arricchirlo. Le idee più interessanti e meritevoli di approfondimento, tra le tante che mi auguro raccoglieremo, saranno oggetto di dibattito in occasione di un incontro pubblico che si svolgerà nel mese di dicembre, dedicato proprio al Piano Smart City del Comune di Piacenza. E’ impensabile, del resto – conclude – che si discuta di cambiamenti con un impatto concreto sulla vita della comunità, senza coinvolgere attivamente le persone che ne fanno parte”.

IL QUESTIONARIO

Domanda 1

In quale di questi settori secondo te una città Smart deve prioritariamente offrire nuovi servizi innovativi in grado di migliorare la vita del cittadino e dell’impresa? (max 3 risposte)

Funzionamento della Pubblica Amministrazione

cultura

sociale

sicurezza

mobilità

ambiente ed energia

altro …………………..…..

____________________________________________________________________

Domanda 2

Secondo te, il Piano Smart City del Comune di Piacenza è completo, cioè individua gli interventi che, una volta realizzati, miglioreranno certamente la vita dei cittadini e delle imprese?

Si

No

____________________________________________________________________

Domanda 3

Se hai risposto NO, cosa non prevede il Piano che invece secondo te sarebbe importante realizzare, quale innovazione tecnologica nella città utile per la vita dei cittadini?

1) Descrizione:…………………………………………………………..

2) Descrizione:…………………………………………………………..

____________________________________________________________________

Domanda 4

Quali servizi di innovazione tecnologica hai sperimentato o visto in altre realtà nazionali o internazionali che ti hanno particolarmente colpito e che secondo te potrebbero essere realizzati anche nella nostra città?

1) Luogo …….. Nazione ……… Descrizione:…………………………………………..

1) Luogo …….. Nazione ……… Descrizione:…………………………………………..