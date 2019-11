La Statale 45 perde pezzi: voragine a Ponte Barberino, cede massicciata a Bobbio

Problemi domenica lungo la Statale 45 per un cedimento del manto stradale che si è verificato a causa del maltempo nella mattinata poco prima di ponte Barberino in direzione di Bobbio (Piacenza), dove si è aperta una voragine in mezzo alla carreggiata.

Il cedimento è avvenuto nello stesso punto in cui era già presente un avvallamento che nelle scorse settimane aveva causato disagi a diversi automobilisti. Sul posto, dove è arrivato per verificare la situazione anche il sindaco di Bobbio Roberto Pasquali insieme all’assessore alla sicurezza Celestino Bergamini, stanno operando i tecnici di Anas e Iren, insieme ai carabinieri e alla polizia locale. La circolazione viene regolata con semaforo a senso unico alternato.

Sempre sulla Statale 45, questa volta all’ingresso di Bobbio, il cedimento di una massicciata (foto sotto) ha causato altri problemi alla circolazione, anche in questo caso a senso unico alternato.