La Vigor perde in casa contro la Savignanese e finisce in fondo alla classifica

Si ferma a tre la mini-striscia positiva della Vigor Carpaneto, che torna ad assaporare l’amaro calice della sconfitta nel match interno contro la Savignanese che metteva in palio tre punti pesanti per la seconda parte della classifica.

Due a uno per i romagnoli il risultato finale, con i biancazzurri piacentini che non solo vedono rinviare per l’ennesima volta l’appuntamento con la prima vittoria stagionale, ma subiscono anche il quinto ko in dieci partite, rimanendo ancorati all’ultimo posto in classifica a quota 5 punti, ora in solitaria visto il pareggio in extremis della Sammaurese contro il Breno (1-1).

Su un campo reso pesante dalla forte pioggia caduta soprattutto alla vigilia e nella prima parte del match, la squadra di Rossini ha provato ad adattarsi alle condizioni-meteo, dovendo sacrificare in parte il palleggio e preparandosi anche al gioco ruvido. In questo tipo di partite, spesso sono gli episodi a decidere l’incontro e così gli ospiti hanno avuto il merito di sfruttare meglio le occasioni, sebbene minori in termini numerici. La Vigor, invece, può recitare il mea culpa per non aver tradotto in gol diversi spunti interessanti, con almeno un paio di palle-gol clamorose sprecate, e in generale per esser stata poco efficace nei metri finali.

Per la squadra di Rossini, la forza di reagire allo svantaggio non è bastata perché nel finale è arrivata la seconda rete che ha tagliato le gambe alla squadra del presidente Giuseppe Rossetti.

LA PARTITA – Al fischio d’inizio, tris di assenze per la Vigor, orfana dei giovani centrocampisti Rossi e Romeo; non ce la fa anche l’esperto difensore Bini (infiammazione al ginocchio). Così nel 3-5-2 è Mastrototaro a retrocedere nel terzetto arretrato, mentre spazio a Fittà a centrocampo. Savignanese, invece, schierata con il 4-4-2 con Longobardi-Peluso tandem avanzato.

Pronti, via e al 3’ il Carpaneto ha subito una grande occasione, ma Barba sul secondo palo svirgola sulla punizione dalla sinistra di Mastrototaro. Tre minuti dopo, i romagnoli sono pericolosi con un corner dalla sinistra, con una spizzata all’indietro di Bruno che scheggia la parte superiore della traversa. La Vigor prova a spingere con l’asse Galazzi-Rantier: al 13’ cross del giovane esterno e incornata del francese, poi poco dopo Giacobbi salva in extremis. Il copione si ripete anche dopo la mezz’ora, ma l’attaccante di casa viene anticipato per un soffio, salvo poi concludere di prima intenzione al 36’ dopo la discesa da applausi di Barba sulla sinistra, ma il tiro è centrale.

Lo stesso terzino di casa ha una ghiotta chance per l’1-0 al 3’ della ripresa ma calcia clamorosamente alto. Scampato il pericolo, i gialloblù romagnoli si rendono pericolosi al 54’ con un tiro a girare di Tamagnini, con Lassi bravo a distendersi e a deviare in corner. Tre minuti dopo, però, il numero uno della Vigor – dopo aver respinto il tiro del nuovo entrato Gadda – deve arrendersi al nuovo tiro di Tamagnini su cross di Guidi.

La beffa non spegne la squadra di Rossini, che però perde al 59’ Rantier per infortunio. Dentro Rivi, ma è Bruno a provarci al 67’ dalla distanza (parato). La pressione di casa viene premiata al 73’ quando una punizione di Mastrototaro viene respinta in modo non impeccabile da Mordenti, con Zazzi che sigla l’1-1. Tre minuti dopo, il centrocampista della Vigor potrebbe raddoppiare ma spreca, mentre è ancora Bruno a provarci con due occasioni al 76’ e al 78’. Quando il match sembrava destinato alla parità, all’86’ il secondo gol ospite: corner dalla destra e sigillo dell’ex Parma Longobardi.

LE DICHIARAZIONI POST-PARTITA:

Stefano Rossini (tecnico Vigor Carpaneto): “E’ una sconfitta che brucia, dal punto di vista del gioco stiamo crescendo molto, bisogna essere obiettivi, ma non basta. Con un campo molto difficile, fino ai 25 metri siamo andati molto bene, è mancata invece la finalizzazione: per il possesso avuto, abbiamo creato troppo poco, poi la partita la vince chi la butta dentro e noi non abbiamo concretizzato varie occasioni. Inoltre, mi sembra che non siamo ancora bravi a non prendere gol quando non va subito. Oggi una vittoria avrebbe dato una bella “botta”, peccato; i passi avanti nel gioco andranno accompagnati necessariamente da altre cose”.

VIGOR CARPANETO-SAVIGNANESE 1-2

VIGOR CARPANETO: Lassi, Rossini M., Barba (68’ Favari), Abelli, Mastrototaro, Confalonieri, Fittà (88’ Giannini), Zazzi, Bruno, Rantier (59’ Rivi), Galazzi. (A disposizione: Dieye, Rocchi, Zuccolini, Brizzolara, Manna, Piscicelli). All.: Rossini S.

SAVIGNANESE: Mordenti, Rossi, Cola, Giacobbi, Miori, Tamagnini, Guidi, Brighi, Manuzzi F., Peluso (46’ Gadda), Longobardi. (A disposizione: Giannelli, Battistini, Tisselli, Poggi, Cristiani, Torsani, Scarponi, Manuzzi R.). All.: Farneti

ARBITRO: Delnotaro di Verbano Cusio Ossola (assistenti Mirarco di Treviso e Pinna di Pinerolo)

RETI: 57’ Tamagnini (S), 73’ Zazzi (V), 86’ Longobardi (S)

NOTE: Spettatori 120, ammoniti Abelli, Mastrototaro (V), Brighi (S). Recupero 0’ e 4’.

Risultati decima giornata serie D girone D:

Calvina-Alfonsine 3-1

Fanfulla-Crema 2-1

Forlì-Progresso 1-0

Lentigione-Correggese 0-1

Mantova-Mezzolara 3-2

Sammaurese-Breno 1-1

Sasso Marconi Zola-Fiorenzuola 2-2

Sporting Franciacorta-Ciliverghe 4-2

Vigor Carpaneto-Savignanese 1-2

Classifica: Mantova 26, Fiorenzuola 22, Correggese 21, Sporting Franciacorta, Fanfulla, Mezzolara 16, Breno, Lentigione, Crema, Progresso 14, Forlì 13, Ciliverghe 11, Savignanese, Alfonsine 10, Calvina 9, Sasso Marconi Zola 7, Sammaurese 6, Vigor Carpaneto 5.