Laboratori teatrali alla circoscrizione 4, con PKD, le coop Eureka, Oltre e Educatori di Strada

Venerdì 15 novembre l’ex circoscrizione 4 di Piacenza, comprendente i quartieri di San Lazzaro, Farnesiana e Baia del Re, vedrà nascere la seconda edizione del progetto teatrale “Q4” volto a proporre nuove opportunità per il tempo libero e la crescita personale dei ragazzi.

Il progetto, promosso dalle cooperative Eureka e Oltre, dal Teatro Trieste 34, dalla compagnia teatrale PKD e dagli Educatori di Strada, propone un laboratorio teatrale gratuito per ragazzi e ragazze tra gli 11 e i 18 anni dei quartieri precedentemente citati. L’unica spesa prevista riguarda la quota associativa di euro 10. “Q4, alla sua seconda edizione, – spiegano i promotori – continua il percorso di creazione di una rete composta da diversi soggetti che lavorano nell’ambito della cultura e del sociale nel ex quartiere 4 di Piacenza, con l’idea di unire le competenze professionali, umane, artistiche per creare percorsi ludici, educativi in grado di coinvolgere gli adolescenti del territorio”.

Il laboratorio teatrale inizierà in data 15 novembre, avrà la cadenza di un incontro settimanale, per terminare in data Sabato 30 maggio, dedicato ai giovani dagli 11 ai 18 anni suddivisi in due fasce di età, dagli 11 ai 13 anni, dai 14 ai 18 anni. Il progetto terminerà con la partecipazione allo spettacolo del 30 maggio “Sogno di una notte di mezza estate”, spettacolo in cartellone nella stagione 2019 – 2020 del Teatro Trieste 34, con la regia di Carolina Migli.

A tenere il corso Filippo Arcelloni, attore della compagnia PKD e direttore artistico del Teatro Trieste 34 di Piacenza, con la presenza degli operatori della Coop. Eureka, Coop. Oltre e Educatori di Strada.

Chi fa il progetto – Coop Eureka, presente sul territorio piacentino da quasi 30 anni, opera da più di 20 direttamente nel quartiere 4, in rete con le diverse agenzie educative del territorio, offrendo una presa in carico globale dei minori, grazie anche alla collaborazione con Educatori di Strada e Coop Oltre. Da quest’anno è nata una nuova collaborazione con il Teatro Trieste 34.

Coop Oltre, Dal 2001 al servizio dei minori e delle famiglie. Opera in campo socioeducativo ispirandosi ai valori della realizzazione personale, della cittadinanza attiva, della coesione sociale e dell’occupabilità. Nella convinzione che l’azione educativa debba nascere da uno sforzo comune di collaborazione di tutto il mondo adulto, OLTRE fonda la propria progettazione su un lavoro che promuove, quotidianamente, il coinvolgimento della pluralità di soggetti

Educatori di Strada, è un progetto promosso da Associazione Oratori Piacentini e altri partner. Lo scopo dell’iniziativa è sprigionare il potenziale delle persone e della comunità, coinvolgendo diversi attori del territorio e proponendo esperienze pedagogiche e formative rivolte a bambini, ragazzi, giovani e adulti.

Teatro Trieste 34, spazio teatrale off di Piacenza, aperto dal 2007, diretto da Filippo Arcelloni, propone rassegne con spettacoli teatrali, danza contemporanea, clown e visual comedy. Ostello del Teatro, nuovo spazio gestito da PKD, composto da 3 sale prove per un totale di circa mq180 e uno spazio ostello con 10 posti letto.

Per informazioni o iscrizioni è possibile rivolgersi al Centro Stella Polare della Coop Eureka in via Molinari 35, chiamare al numero 3206192419, mandare una mail a info@educatoridistrada.it, oppure al numero 329 8521350 Filippo, info@acpkd.it per l’Ostello del Teatro

Inizio: Venerdì 15 Novembre 11 – 14 anni 16.30 – 17.30, 15 – 18 anni 17.30 – 18.30

Dove: Ostello del Teatro, Via Trento 29 C, Piacenza

Per chi? adolescenti 11 – 14 anni 16.30 alle 17.30; adolescenti 15 – 18 anni dalle 17.30 alle 18.30

Costi: € 10 quota associativa