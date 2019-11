L’albero di Natale di Piacenza arriva da Carpaneto

“Quest’anno l’albero di Natale di Piacenza arriverà dal nostro Comune, fornito da un privato nostro residente”.

Lo annuncia il sindaco di Carpaneto, Andrea Arfani, via Facebook. “Le operazioni di taglio e trasporto avverranno domani, martedì 26 novembre, a partire dalle 10.30, per la durata dei lavori, che prenderanno qualche ora. Poiché il giardino che al momento ospita la pianta si trova su via Giancarlo Rossi, su richiesta del Comune di Piacenza e su autorizzazione della Provincia, verrà chiuso al traffico il tratto di Provinciale interessato dai lavori, con divieto di sosta, a partire dal civico n. 42 sino all’incrocio con via XXV aprile”.

“La viabilità dei mezzi pesanti verrà deviata, con apposite segnalazioni, a carico della ditta esecutrice dei lavori. Seta è stata avvertita e ha provveduto a organizzare percorsi differenziati per gli autobus. Ogni disagio (che ci troveremo inevitabilmente a subire) verrà limitato il più possibile”.