L’Ambasciatore di Tunisia in Italia in visita a Piacenza

Piacenza pronta ad accogliere l’Ambasciatore di Tunisia in Italia Moez Sinaoui.

La visita istituzionale si svolgerà mercoledì 27 novembre ed è stata organizzata dal Console Onorario di Tunisia per la Regione Emilia Romagna Davide Cappeddu, con la collaborazione delle Istituzioni piacentine, dell’Ambasciata di Tunisia a Roma, della Camera di Commercio di Piacenza e di Confagricoltura Piacenza.

Alle ore 9, l’Ambasciatore di Tunisia verrà ricevuto nel palazzo della Prefettura di Piacenza per il saluto alle Istituzioni (il Prefetto, il Questore e il Sindaco). Successivamente Sinaoui, sempre accompagnato dal Console Davide Cappeddu, visiterà due aziende piacentine del settore agroalimentari.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 14 e 30, presso la Camera di Commercio di Piacenza si svolgerà una conferenza economica dal titolo: “Piacenza, l’Emilia Romagna e la Tunisia” alla quale saranno presenti l’Ambasciatore e gli esponenti di importanti associazioni tunisine con sede in Italia che si occupano di scambi commerciali tra Tunisia e Italia. Sarà l’occasione per fare un focus sul mercato tunisino, con particolare riguardo alle prospettive legate all’Italia, in materia di importazioni, esportazioni e settori di specializzazione delle imprese tunisine.