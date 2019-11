L’attore Alessio Boni ospite alla Bella Napoli di Piacenza

L’attore Alessio Boni nella tarda serata di mercoledì 27 novembre ha varcato la soglia della Pizzeria Bella Napoli di Via Emilia Pavese a Piacenza.

Una presenza che non è passata inosservata agli occhi dei tanti presenti che in quel momento stavano consumando la cena.

L’attore – noto per aver ricoperto il ruolo di Enrico Piaggio nell’ultimo film “Enrico Piaggio, un sogno italiano” del regista Umberto Marino – in compagnia di alcuni amici, tra cui il collezionista piacentino Roberto Donati, ha fatto tappa alla Bella Napoli.

Una cena inaspettata, dopo aver terminato lo spettacolo – che fatto registrare il tutto esaurito – al Teatro Municipale, dove era in scena “Don Chisciotte”, ispirato al romanzo spagnolo di Miguel de Cervantes Saavedra, e nel quale Boni ha vestito i panni e l’armatura del noto cavaliere errante accanto all’eclettica e raffinata Serra Yilmaz nel ruolo del fido scudiero Sancho Panza.

A fare gli onori di casa i titolari Michele e Giuseppe Amatruda, con le rispettive consorti Carmela Anastasio e Nunzia Senatore. L’attore bergamasco quindi stato loro ospite e, curiosità, ha ordinato una pizza a base di stracciatella di bufala e culatello di Zibello.

“È stata un serata molto piacevole – racconta Michele Amatruda – abbiamo avuto modo di complimentarci per il bellissimo film che ci ha fatto emozionare. Io e mio fratello, per di più, siamo da sempre appassionati di Vespa, tanto da possederne due esemplari degli anni ’70 ciascuno. Infine Alessio Boni si è ripromesso di far nuovamente ritorno in città e farci di nuovo visita, la prossima volta per assaggiare i prodotti tipici piacentini, celebri in tutt’Italia”.