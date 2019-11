Lavori su Provinciale Val d’Arda, interruzione della circolazione

Con una nota ufficiale, il servizio viabilità della Provincia di Piacenza informa che sono sono programmate indagini e verifiche strutturali sul manufatto di attraversamento della linea ferroviaria Milano-Bologna, lungo la Strada Provinciale n. 462R di Val d’Arda, nel Comune di Fiorenzuola d’Arda per le quali è necessario interrompere sia la circolazione stradale sia la circolazione ferroviaria.

Per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza e al fine di evitare situazioni di pericolo, si dispone l’interruzione della circolazione, dalle ore 22 del giorno 15 novembre 2019 alle ore 4 del giorno 16 novembre 2019, per tutte le categorie di veicoli, lungo la strada provinciale n. 462R di Val d’Arda alla progressiva chilometrica 19+050, all’altezza del cavalcaferrovia sulla linea Milano-Bologna (km 127+275) in Comune di Fiorenzuola d’Arda.