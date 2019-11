Le avventure di “Ranocchio” tornano al teatro Gioia

Le avventure di Ranocchio e dei suoi amici, tratte dai libri illustrati di Max Velthuijs, uno dei più celebrati autori e illustratori per l’infanzia al mondo, messe in scena da Teatro Gioco Vita in uno dei suoi spettacoli più indimenticabili rivolti alla prima infanzia, ritornano a Piacenza in una nuova versione.

“Ranocchio” lo avevamo visto l’ultima volta nella stagione 2013/2014, ora al Teatro Gioia è una sorta di secondo debutto nell’ambito delle Rassegne di teatro ragazzi 2019/2020 curate da Simona Rossi e organizzate da Teatro Gioco Vita, direzione artistica di Diego Maj, con Fondazione Teatri di Piacenza, la collaborazione dell’Associazione Amici del Teatro Gioco Vita e il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

Appuntamento domenica 24 novembre al Teatro Gioia con doppia rappresentazione alle ore 16.30 e alle ore 18 per il cartellone della Stagione di teatro per le famiglie “A teatro con mamma e papà”. Repliche da lunedì 25 a giovedì 28 novembre sempre alle ore 10 per la Rassegna di teatro scuola “Salt’in Banco”. Lo spettacolo, dedicato ai piccoli dai 2 ai 5 anni (le matinée sono rivolte ai nidi d’infanzia e alle scuole dell’infanzia), è a pubblico limitato. Gli incassi di domenica 24 novembre saranno devoluti da Teatro Gioco Vita alle città di Matera e Venezia colpite dal maltempo.

Il riallestimento 2019 di “Ranocchio” arriva a Piacenza dopo il successo ottenuto al debutto a Mantova alla vetrina internazionale Segni New Generations Festival. La nuova versione vede in scena Deniz Azhar Azari e Tiziano Ferrari mentre alle luci e fonica si alternano Anna Adorno e Alberto Marvisi. La regia è di Fabrizio Montecchi, che ha firmato anche l’adattamento teatrale con Nicola Lusuardi, e le scene di Nicoletta Garioni. Le sagome sono di Federica Ferrari (tratte dai disegni di Max Velthuijs), le musiche di Michele Fedrigotti, i costumi di Sara Bartesaghi Gallo.

“Ranocchio” è una delle produzioni di Teatro Gioco Vita per la prima infanzia che ha riscosso maggiore successo in Italia e all’estero (con tournée in Spagna, Francia, Slovenia, Svizzera, Olanda, Germania e Israele), dove è stata rappresentata oltre che in italiano, in francese e spagnolo.

Dal 2009, anno in cui ha debuttato all’Officina delle Ombre, alla stagione 2013/2014 in cui ha circuitato per l’ultima volta tra Piacenza e la Francia, si sono alternati in scena gli attori Laura Dell’Albani, Marco Ferro, Valeria Sacco e Domenico Sannino e i tecnici Anna Adorno e Maddalena Maj. Dal 2016 le avventure di Ranocchio e dei suoi amici sono state rappresentate sulle scene dei teatri polacchi: il Teatr Animacji di Poznan in Polonia, una delle istituzioni culturali del paese più prestigiose, specializzata nel teatro di figura, ha riallestito infatti lo spettacolo in collaborazione con Teatro Gioco Vita. “Żabka” nella versione polacca fino al dicembre 2018 è stato rappresentato più di cento volte ed è stato visto da oltre 6 mila spettatori, partecipando tra l’altro a festival e vetrine nazionali. In Polonia ha vinto i premi per “miglior gioco di squadra” e “migliore animazione” al 37° Meeting teatrale di Varsavia (aprile 2018), mentre al 21° Festival internazionale di teatro per l’infanzia e la gioventù, sempre nella capitale polacca, è stato premiato “per la forma e l’incredibile atmosfera” e un riconoscimento è andato anche ai creatori dello spettacolo.

Candido e ingenuo, Ranocchio guarda il mondo con gli occhi sempre aperti, anzi, spalancati. Tutto intorno a sé lo sorprende, lo riempie di stupore, lo incuriosisce. Ranocchio ha tanti amici: Anatra, una dolce e amorevole compagna di giochi; Porcellino, un placido amante della casa e della buona cucina; Lepre, un intellettuale che ha sempre una risposta a tutto e Topo, un avventuriero tanto intraprendente quanto generoso. Insieme affrontano le grandi domande che i piccoli drammi di ogni giorno pongono loro. A tutti questi dilemmi esistenziali Ranocchio e i suoi amici riescono sempre a trovare una risposta positiva. Queste piccole storie dal cuore grande sono tratte dai libri illustrati di Max Velthuijs, uno dei più celebrati autori e illustratori per l’infanzia al mondo. Le sue figure e le sue parole sono state staccate dal loro contesto originario per farle vivere sullo schermo del teatro d’ombre, trasformate con leggerezza e poesia in delicate storie animate.

LOCANDINA

Teatro Gioia

(via Melchiorre Gioia 20/a)

Domenica 24 novembre 2019 – ore 16.30 e ore 18

A TEATRO CON MAMMA E PAPÀ Rassegna di teatro per le famiglie

Da lunedì 25 a giovedì 28 novembre 2019 – ore 10

SALT’IN BANCO Rassegna di teatro scuola

Teatro Gioco Vita

RANOCCHIO

dall’opera di Max Velthuijs

con Deniz Azhar Azari, Tiziano Ferrari

adattamento teatrale Nicola Lusuardi, Fabrizio Montecchi

regia Fabrizio Montecchi

scene Nicoletta Garioni

sagome Federica Ferrari (tratte dai disegni di Max Velthuijs)

musiche Michele Fedrigotti

costumi Sara Bartesaghi Gallo

luci e fonica Anna Adorno / Alberto Marvisi

realizzazione scene Sergio Bernasani, Davide Giacobbi

Lo spettacolo è tratto dai libri di Max Velthuijs Frog is sad, Frog in Love, Frog and the Birdsong, Frog is Frog, Frog is Frightened editi da Andersen Press, London

teatro d’ombre e d’attore

da 2 a 5 anni – durata 45’ (pubblico limitato)

PREZZI E INFORMAZIONI

A TEATRO CON MAMMA E PAPÀ

Bambini/ragazzi: euro 7 intero, euro 6 ridotto fratelli/sorelle. Giovani/adulti: euro 9 intero, euro 8 ridotto nonni/nonne.

Prevendita presso la biglietteria di Teatro Gioco Vita (Via San Siro 9, Piacenza – Telefono 0523.315578 – biglietteria@teatrogiocovita.it), orari di apertura dal martedì al venerdì ore 10-16. Il giorno dello spettacolo la biglietteria funziona unicamente nella sede della rappresentazione a partire dalle ore 15.30 (Teatro Gioia, via Melchiorre Gioia 20/a, tel. 0523.1860191). LO SPETTACOLO “RANOCCHIO” È A PUBBLICO LIMITATO, CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA. LA GRATUITÀ PER I BAMBINI SI APPLICA FINO AI 2 ANNI NON COMPIUTI.

SALT’IN BANCO

Posto unico non numerato euro 4 nido d’infanzia e scuola dell’infanzia, euro 5 scuola primaria, euro 6 scuola secondaria di 1° grado, euro 7 scuola superiore. Per tutte le attività di “Salt’in banco” la prenotazione è obbligatoria e deve pervenire all’Ufficio Scuola di Teatro Gioco Vita, telefono 0523.315578 – fax 0523.338428; scuola@teatrogiocovita.it, orari di apertura dal lunedì al giovedì ore 9.30-13 e ore 14-15, venerdì ore 9.30-13.