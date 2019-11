IN AGGIORNAMENTO

Al via al Teatro Municipale di Piacenza il grande evento della presentazione della Guida Michelin Italia, giunta quest’anno alla 65esima edizione, che la nostra città ospiterà per la prima volta sotto i riflettori delle principali testate giornalistiche nazionali e internazionali.

Dopo le videointerviste allo chef Mauro Uliassi, new entry fra i ristoranti premiati con tre stelle dalla guida 2019, e Martina Caruso, che ha conquistato il premio Michelin Chef Donna 2019, sul palco è iniziata la vera e propria cerimonia di premiazione, con le categorie Young Chef, Qualità nel Tempo, Servizio di Sala e Passion for Wine Award, e l’annuncio dei ristoranti stellati.

LA DIRETTA DELLA PRESENTAZIONE DELLA GUIDA MICHELIN AL MUNICIPALE

La presentazione della Guida Michelin è condotta da Petra Loreggian, speaker di Rds. Sul palco il sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri e l’assessore regionale Andrea Corsini.

“È un onore e un orgoglio per Piacenza ospitare questo evento – dice Barbieri – grazie a Michelin per aver creduto in noi”.

Queste le parole di Andrea Corsini “Quando abbiamo iniziato a parlare con Michelin di portare la presentazione della guida nel 2016 sembrava un sogno. L’Emilia Romagna è una terra di grandi eccellenze, siamo riusciti anche a far crescere il turismo. I ristoranti stellati non sono solo per pochi eletti, ma un volano che fa crescere l’indotto. Torneremo ancora a Parma per la presentazione della nuova guida nel 2020”.

I PREMI SPECIALI – Il premio “Passion for Wine” (sponsor Consorzio Brunello di Montalcino), viene vinto da Rinio Billia de Le Petit Restaurant, una stella Michelin a Cogne. Per il “Servizio di Sala 2020” (sponsor Coppini Arte Olearia) viene premiata Sara Orlando della Locanda di Orta, una stella Michelin a Orta San Giulio.

Il premio “Chef mentor 2020”, viene dato allo chef Gennaro Esposito di Torre del Saracino, due stelle Michelin a Vico Equense.

“Giovane chef 2020” (sponsor Lavazza) è Davide Puleio del Ristorante l’Alchimia a Milano.

NUOVI RISTORANTI UNA STELLA MICHELIN – Da Gorini (Bagno di Romagna); Iacobucci (Castel Maggiore),Apostelstube (Bressanone); L’asinello (Castelnuovo Berardenga); Santa Elisabetta (Firenze); Gucci Osteria da Massimo Bottura (Firenze); Virtuoso – Tenuta le Tre Virtù; Lunasia (Viareggio); Petit Royal (Courmayeur); Glicine (Amalfi); Monzù (Capri); La Tuga (Ischia); George Restaurant (Napoli); Il Flauto di Pan (Ravello); Josè Restaurant (Torre del Greco); Idylio by Apreda (Roma); Atelier (Domodossola); Fre (Monforte d’Alba); Condividere (Torino); Casamatta (Manduria); Memorie di Felix Lo Basso (Trani); Otto Geleng (Taormina); Zash (Riposto); Impronte (Bergamo); L’aria (Blevio); Villa Naj (Stradella); L’Alchimia (Milano); It Milano (Milano); Storie d’Amore (Borgoricco)

NUOVI RISTORANTI DUE STELLE MICHELIN – Glam Enrico Bartolini (Venezia); La Madernassa (Guarene)

NUOVI RISTORANTI TRE STELLE MICHELIN – Enrico Bartolini con Enrico Bartolini al Mudec (Milano)

LE DICHIARAZIONI DI MASSIMO BOTTURA – Prima dell’inizio ufficiale della cerimonia, tra i primi chef a rilasciare dichiarazioni Massimo Bottura, tre stelle Michelin e proprietario del noto ristorante “Osteria Francescana” di Modena. Ai microfoni dei cronisti, Bottura ha voluto ricordare Georges Cogny, chef francese di nascita e piacentino d’adozione – per amore di Lucia Cavanna (insieme a Bottura nella foto) – che ha portato nel nostro territorio la nouvelle cuisine, adattandola alle materie prime locali.

“Quando ero agli inizi nella mia testa c’era la voglia di abbinare alla cucina tradizionale del territorio la cucina classica francese e la sua tecnica – ha detto Bottura -. George ha detto vieni pure: il primo giorno che sono arrivato al suo ristorante era il giorno di Pasqua e c’era un “casino” incredibile. Mi ha messo agli stuzzichini a preparare le sfogliatelle di parmigiano. Il primo servizio è stato lì, lo ricordo perfettamente”.

Poi una battuta su cosa significhi rappresentare il top della cucina italiana nel mondo “Il nostro è un progetto frutto del lavoro di una grande squadra che crede nell’etica e nell’estetica”.

E infine un consiglio ai giovani. “Ai giovani consiglio di viaggiare, impegnarsi. Se avete deciso di entrare nel mondo della ristorazione sappiate che è tutta questione di duro lavoro e di tempo, al fine di conoscere tutto e dimenticarsi di tutto. Viaggiate, con gli occhi e le orecchie aperte, ma non dimenticate mai da dove venite”.

Nel pomeriggio la cerimonia seguirà alle 12.30 con il Light Lunch alla Galleria Ricci Oddi per circa 500 invitati; ultimo appuntamento di giornata la cena di gala nell’ex Chiesa di Sant’Agostino con piatti preparati dagli chef stellati.

“Nulla trapela sul Palmares 2020 – scrive l’Ansa -, ma i curatori fanno sapere che il numero sarà in crescita”. Sarà possibile seguire l’evento in diretta su live.michelin.it o sulla pagina Facebook www.facebook.com/MichelinItalia/.

La scorsa edizione della guida aveva confermato per Piacenza due élite nella ristorazione: “La Palta” di Bilegno di Borgonovo Valtidone, con la chef Isa Mazzocchi, e il Nido del Picchio di Carpaneto Piacentino, con lo chef Daniele Repetti, entrambi premiati con una stella.

LE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ – Per consentire l’organizzazione e lo svolgimento della presentazione della Guida Michelin Italia, evento per il quale è previsto un notevole afflusso di partecipanti, si rendono necessarie alcune limitazioni al traffico.

Fino alle ore 18 di mercoledì 6 novembre, negli spazi delimitati da apposita segnaletica in via S. Siro, di fronte alla Galleria Ricci Oddi, sarà consentita la sosta ai soli veicoli a servizio della manifestazione, identificati dal contrassegno esposto sul parabrezza. Sino alle 13 di giovedì 7, sarà consentito il transito ai soli residenti e titolari di autorimesse o posti auto nel tratto di via Giordani tra il civico 3 e Stradone Farnese, nonché nel tratto di via Alberici tra la rotatoria con via IV Novembre e il civico 3 di via Giordani.

Dalle 7.30 alle 16 di mercoledì 6 novembre, nel tratto di via S. Siro compreso tra via Giordani e via S. Franca saranno vietate la circolazione e la sosta. Dalle 7.30 alle 13 del 6 novembre – in ogni caso sino al termine dell’evento – saranno istituiti il divieto di circolazione e il divieto di sosta con rimozione forzata anche nel tratto di via Verdi tra vicolo S. Martino e piazza S. Antonino. Mercoledì 6 novembre, tra le 7.30 e le 16, i veicoli diretti al Garage Politeama dovranno arrivare da Corso Vittorio Emanuele e via San Siro. Contestualmente, i mezzi del trasporto pubblico locale che abitualmente transitano in via Alberici percorreranno via Nasolini, via IV Novembre, via Genova, Corso Vittorio Emanuele, Stradone Farnese e via Giordani.

Durante lo svolgimento dell’evento, dalle 6 alle 18 di mercoledì 6 novembre, non potranno circolare all’interno della zona di particolare rilevanza urbanistica i veicoli con massa complessiva massima superiore ai 35 quintali.