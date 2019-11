Lepre, pernice rossa e starna: dal 18 novembre stop alla caccia in quattro Atc

Il Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Piacenza ha disposto la chiusura anticipata del prelievo della lepre negli ATC PC 1; PC 3; PC 4 e PC 8, della pernice rossa negli ATC PC 3 e PC8 e della starna nell’ATC PC 8. Tutti a partire dal 18 novembre 2019 (ultima data utile per la caccia il 17 novembre).

“Il provvedimento – viene spiegato – è stato preso a seguito dei monitoraggi effettuati degli ATC in questione, sia relativamente al prelievo realizzato, sia relativamente alle presenze faunistiche residue sul territorio cacciabile. Tali analisi hanno mostrato che i alcuni casi si era ormai prossimi al raggiungimento del numero di capi complessivamente prelevabili ed in altri che i livelli di popolazione erano troppo bassi per consentire la prosecuzione dei prelievi”. Per quel che riguarda la lepre, sarà comunque possibile l’addestramento dei cani, previa annotazione della giornata sul tesserino venatorio, come da disposizioni del calendario venatorio regionale.

I comuni ricadenti negli ATC interessati dalla chiusura della caccia (tra parentesi le specie) sono i seguenti:

ATC PC 1 (lepre): Agazzano, Borgonovo Val Tidone, Calendasco, Castel San Giovanni, Gazzola, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Piozzano, Rottofreno, Sarmato;

ATC PC 3 (lepre e pernice rossa): Rivergaro, Travo, Vigolzone;

ATC PC 4 (lepre): Castelvetro P.no e Villanova sull’Arda;

ATC PC 8 (lepre, starna e pernice rossa): Alta Val Tidone, Pianello V. Tidone, Ziano P.no.