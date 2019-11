Liberali “Dedicare il giardino di via Santa Franca al Giorno della Libertà”. Le iniziative in programma

Realizzare una stele commemorativa e la intitolazione al Giorno della Libertà del giardino comunale di via Santa Franca, come è stato fatto per il Giardino della Memoria vicino allo Stradone Farnese.

E’ questa la proposta che i Liberali Piacentini presenteranno al Comune di Piacenza, in occasione del Giorno della Libertà che si tiene il 9 novembre, istituita dalla legge 61 del 2005.

Una ricorrenza che i Liberali vogliono celebrare con un ricco programma di iniziative tra cultura, storia, teatro e fotografia, nel solco di quella “operazione verità” che portano avanti ormai da tempo, volta a far comprendere come non vi siano differenze tra la dittatura del nazionalsocialismo e quella vissuta nei paesi sovietici fino a quando la caduta del Muro di Berlino, di cui ricorre in questi giorni il trentennale dalla caduta, non ne ha causato il dissolvimento.

Il ricco ed articolato programma è stato presentato dal presidente dei Liberali, Antonino Coppolino, insieme a Danilo Anelli, Renato Passerini e il presidente emerito Corrado Sforza Fogliani.

“Noi portiamo avanti quella che abbiamo definito “operazione verità”, nel documentare gli orrori del comunismo anche attraverso alcuni viaggi. Il più recente è stato nei paesi Baltici, per la prossima occasione, vista la ricorrenza della caduta del Muro, ci recheremo proprio a Berlino – anticipa l’avvocato Corrado Sforza Fogliani presidente emerito dei Liberali Piacentini-. Ora si tende a sottolineare come, con la caduta del muro, ci fosse la sensazione di essere all”inizio di una nuova era, mentre a trenta anni di distanza si cerca ancora di erigere dei muri. Non si possono però paragonare le due cose, perché sono diverse: i muri di oggi vengono eretti per evitare l’ingresso di persone, quello di Berlino aveva l’obiettivo di evitare di farle scappare”.

Proprio in memoria di quel 9 novembre 1989 lo Stato italiano ha istituito la Giornata della Libertà, una ricorrenza che, osserva Sforza Fogliani, viene celebrata ancora in pochi Comuni della Provincia.

Proprio invece per approfondire il tema, i Liberali piacentini hanno messo a punto un ricco ed articolato programma, presentato dal presidente dei Liberali, Antonino Coppolino, insieme a Danilo Anelli, Renato Passerini e al presidente emerito Corrado Sforza Fogliani.

IL PROGRAMMA

MARTEDÌ 5 NOVEMBRE Sede Associazione liberali Luigi Einaudi, via Cittadella, 39 – Piacenza Ore 18,00, inaugurazione “Mostra sui lager nazionalsocialisti e sui gulag sovietici”. La rassegna rimarrà aperta sino alle 18 di sabato 9 novembre. L’allestimento comprende la documentazione acquisita nel corso del viaggio nei Paesi baltici compiuto dall’Associazione con visita ai musei che conservano testimonianze della repressione nazionalsocialista e sovietica.

MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE Sede Associazione liberali Luigi Einaudi, via Cittadella, 39 – Piacenza Ore 18,00, omaggio alla memoria del partigiano Bisagno (nome di battaglia di Aldo Gastaldi) Medaglia d’oro al valor militare, per il quale il cardinale e arcivescovo di Genova Angelo Bagnasco ha avviato la causa di Beatificazione: proiezione del documentario di Marco Gandolfo “Bisagno. La Resistenza di Aldo Gastaldi”. A seguire, dibattito.

GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE Sede Associazione liberali Luigi Einaudi, via Cittadella, 39 Ore18,00, Conferenza: “La verità su Chernobyl negata dal Regime sovietico”. Introduzione avv. Corrado Sforza Fogliani, relatore Gian Marco Maiavacca.

VENERDÌ 8 NOVEMBRE Sede Associazione liberali Luigi Einaudi, via Cittadella, 39 – Piacenza Ore 18,00, proiezione del documentario: “I naufraghi di Kerch”, scritto e diretto da Stefano Conca Bonizzoni. Menzione speciale al Premio Solinas, Documentario per il Cinema. Presentazione a cura di Danilo Anelli.

SABATO 9 NOVEMBRE Sede Associazione liberali Luigi Einaudi, via Cittadella, 39 – Piacenza Ore 18,00, chiusura “Mostra sui lager nazionalsocialisti e sui gulag sovietici” Salone Amici dell’Arte (via San Siro, Piacenza) Ore 21,00, “La libertà dietro il muro”, opera teatrale con pensieri, parole, lettere, testimonianze: testi autentici interpretati dall’attore, autore e regista Massimiliano Finazzer Flory.