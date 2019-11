L’Infinito di Leopardi in dialetto, ultimi giorni per partecipare all’iniziativa della Banca di Piacenza

C’è tempo fino al 30 di novembre per inviare alla Banca di Piacenza (relaz.esterne@bancadipiacenza.it) la versione dell’Infinito di Leopardi in dialetto piacentino.

Negli ultimi mesi, la poesia diventata simbolo della letteratura italiana (a 200 anni dalla sua creazione, si è tenuta a Palazzo Galli un’interessante conferenza con l’intervento dei professori della Cattolica Pierantonio Frare e Roberto Diodato e dell’avv. Salvatore Dattilo) è stata tradotta in diversi dialetti. Chi volesse cimentarsi in questo esercizio – e in diversi lo hanno già fatto – ha ancora una decina di giorni di tempo per inviare il testo dell’Infinito in piasintein.

La miglior traduzione – scelta da una Commissione di esperti – sarà pubblicata su Bancaflash e premiata con un particolare riconoscimento.