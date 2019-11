Lions Club Piacenza Host, aperto il nuovo anno “Lavorare insieme a favore della comunità”

L’anno lionistico 2019/2020 per il Lions CLub Piacenza Host si è aperto con una serata nella cornice di Casa Calciati a Quarto.

Soci e ospiti sono stati accolti dal Presidente Rosario Brancati, nominato per la seconda volta a dirigere il Club dopo la precedente presidenza di circa una decina di anni fa. Il LC Piacenza Host è il più antico Lions Club di Piacenza e tra i suoi soci annovera varie prestigiose cariche distrettuali: Luigi Salice, segretario distretto 108 ib 3, Enrica Pili, Presidente di Zona A IV Circoscrizione, Milena Tibaldi, Coordinatrice News Voices, Patrizia Bernelich, Officer per il concorso musicale europeo Lions, a dimostrazione dell’impegno attivo sul territorio e della vivacità e presenza costante su varie tematiche e aspetti culturali e sociali.

Nonostante si tratti di un Club storico, si è ultimamente arricchito di nuovi ingressi giovani, come ad esempio Giuseppina Gifuni, studentessa universitaria e appassionata di musica, e Carolina Migli, attrice, regista e drammaturga di respiro internazionale: “Siamo orgogliosi e felici di aver accolto nuovi soci particolarmente giovani e pieni di energia e propositività – sottolinea il Presidente Rosario Brancati – e, soprattutto, che coprono campi di interesse che vanno a integrarsi e completare lo spaccato dei professionisti che compongono e animano il nostro Club”. “Sono emozionato e onorato – prosegue – di essere nuovamente Presidente del mio Club. Quest’anno dedicheremo ampio spazio alla formazione, perchè ritengo fondamentale conoscere bene la nostra organizzazione e lo spirito che ci anima, e perchè momenti di incontri e condivisione aiutano a rafforzare l’unità e la sintonia tra noi tutti”.

Il Presidente ha ribadito che uno degli obiettivi principali sarà proprio quello di “favorire la coesione e l’armonia tra i soci, e tra il Club e gli altri LC sul territorio, ingredienti indispensabili per riuscire a concludere quanto programmato a favore della comunità”. “E tra i vari service in programma – aggiunge Brancati – i più significativi, alcuni dei quali in sinergia con altri LC, ci saranno interventi in varie scuole contro il bullismo, vera piaga sociale, organizzando corsi e formazione ad hoc per affrontare e cercare di risolvere, o almeno arginare, il problema; l’acquisto di un macchinario per il reparto di Ematologia dell’Ospedale di Piacenza per la diagnosi precoce di alcune patologie tumorali; il finanziamento di corsi di formazione pratica ad un numero il più significativo possibile di alunni dell’istituto ITIS, e il concreto aiuto alimentare a famiglie con reali necessità sul territorio”.

C’è insomma da lavorare molto, ma è proprio questo l’obiettivo – conclude Rosario Brancati -: “fare” insieme per migliorare la qualità della vita di molti e soprattutto dei giovani, il nostro futuro, in senso ampio e in più settori possibile.

Nella foto il Presidente del LC Piacenza Host Rosario Brancati con la moglie Maria Grazia e la figlia Sofia Vittoria