Lo sport piacentino piange Roberto Gentilotti “Dirigente appassionato e lungimirante”

Lo sport piacentino piange Roberto Gentilotti, storico dirigente piacentino a lungo alla guida del Coni provinciale, scomparso all’età di 95 anni.

“ Nonostante i titoli, le onorificenze e le benemerenze di cui poteva fregiarsi – Grand’Ufficiale e Stella d’Oro al Merito Sportivo, solo per citarne alcuni – Roberto Gentilotti era per tutti “il Presidente” – lo ricorda l’attuale delegato provinciale del Coni Robert Gionelli, nel rivolgere ai familiari “le più sentite condoglianze” -. Lui, che ha dedicato al mondo sportivo quasi settanta anni della sua vita, è stato l’uomo che ha incarnato il CONI provinciale dalla seconda metà degli anni Ottanta fino all’inizio del Terzo millennio, per arrivare ai giorni nostri ancora con la carica di Presidente Onorario del CONI Point Piacenza”.

“Ho avuto la fortuna, e il piacere, di conoscere Roberto Gentilotti, come dirigente sportivo ma anche come uomo – ricorda Gionelli -, circa quindici anni fa, durante l’ultimo periodo della sua presidenza quando iniziai a muovere i miei primi passi nel mondo del CONI. Nonostante avesse già quasi ottanta anni, ricordo la sua grande passione per lo sport e per i giovani, la sua voglia di organizzare eventi di promozione sportiva, il suo costante impegno a favore delle Associazioni e delle Federazioni, la sua vena propulsiva per la costruzione di nuovi impianti sportivi, ma anche la sua innata autorevo- lezza che gli garantiva rispetto, ammirazione e stima, anche negli ambienti nazionali del CONI. Sapeva circondarsi di dirigenti capaci e intraprendenti e aveva sempre un occhio rivolto al futuro, come dimostrò quando scelse Stefano Teragni come suo successore.

“Roberto Gentilotti – conclude – ha contribuito a scrivere pagine importanti della storia dello sport piacentino de- gli ultimi trenta-quaranta anni, e sono sicuro che il suo ricordo, così come il suo alto e appassionato operato, servirà da esempio ai dirigenti sportivi piacentini della mia e delle prossime generazioni”.