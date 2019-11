Auto fuori strada poco dopo le 9 di lunedì 18 novembre.

È accaduto in località Cattagnina di Rottofreno (Piacenza): la persona alla guida, per cause in corso di accertamento, è finita con la piccola utilitaria nel canale che costeggia la Via Emilia SP10 rimanendo contusa.

Foto 2 di 2



Sul posto sono intervenuti i soccorsi, gli operatori della Croce Rossa di Piacenza con il personale sanitario del 118: il conducente, date le condizioni non gravi, ha preferito comunque non essere trasportato in ospedale. A mettere in sicurezza il veicolo ci hanno pensato i vigili del fuoco.