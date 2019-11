Lotta alla mafia, torna a Piacenza per due incontri il poliziotto-scrittore I.M.D.

Torna nel piacentino per due incontri I.M.D. (pseudonimo), poliziotto e scrittore, fondatore e presidente onorario dell’associazione 100×100 in movimento.

I.M.D. ha scritto numerosi libri, romanzi e saggi, con i quali offre uno spaccato dell’evoluzione della criminalità mafiosa nel nostro Paese e delle indagini compiute con i suoi compagni delle Sezioni Catturandi e Criminalità Straniera di Palermo. Le ultime due pubblicazioni trattano il tema dei beni confiscati ai mafiosi e della temibile mafia nigeriana.

Il primo appuntamento è per mercoledì 27 novembre alle ore 17.30 alla libreria Postumia (via Emilia Pavese 105). Intervista l’autore la giornalista Maria Vittoria Gazzola. A seguire si terrà “A cena con l’autore” presso il Ristorante della Cooperativa Popolare Infrangibile di Via Alessandria n°16. Una cena – spiegano i promotori – che ha lo scopo di raccontare i suoi libri ed autofinanziare i numerosi progetti in corso: parte dell’introito sarà devoluto infatti a 100×100 in movimento. La quota prevista è di 20 euro con menu completo. E’ preferibile prenotarsi telefonando al 3474105386 (Rossella). Ricordiamo che i diritti d’autore per la vendita dei libri di I.M.D. vanno a finanziare l’attività svolta dall’associazione e dalla biblioteca sociale aperta a Palermo nel 2018.

Giovedì 28 l’autore incontrerà poi alcune classi di Istituti scolastici della provincia e donerà gli ultimi suoi due libri alle “sezioni legalità e lotta alle mafie” delle Biblioteche di Rottofreno/San Nicolò e Gragnano Trebbiense, inaugurate alcuni anni fa. La tappa piacentina fa parte di un tour che vedrà IMD a Torino, Brescello (RE), Modena, Viadana(MN) e Carpenedolo (BS).

I LIBRI PRESENTATI

“Ai confini dell’inferno. Una nuova indagine del commissario Castrogiovanni” (Leima Editore)

Non è certo uno dei momenti migliori per il commissario Castrogiovanni: è sopravvissuto a un misterioso agguato, a una lunga degenza in ospedale e all’apprensione della mamma solo per scoprire di essere stato trasferito al Nord, lontano da Grotte e dai suoi fedeli uomini. Forse un viaggio è quello che ci vuole, ma quando uno è sbirro, è sbirro anche in vacanza, così un tour nell’assolato Egitto diventa il punto di partenza di una nuova indagine. Una grossa azienda petrolifera posta sotto sequestro è il perno di un complicato e raffinato incastro, in cui si incrociano gli interessi della mafia, di un avvocato che amministra beni confiscati e di un magistrato affogato dai debiti di gioco della moglie. Un rompicapo irresistibile per il commissario Castrogiovanni, che scoprirà a proprie spese come talvolta seguire il Bianconiglio nell’oscurità della sua tana possa condurre piuttosto ai confini dell’inferno.

“Mafia nigeriana. Tra animismo e neo-schiavismo:come i secret cult nigeriani operano in Italia” (Dario Flaccovio Editore)

Il fenomeno della Mafia nigeriana rappresenta un argomento di massima attualità nel panorama criminale del nostro paese. Estorsioni, spaccio di droga, controllo della prostituzione: sono solo alcune tra le principali attività di tali gruppi provenienti dall’Africa sub-sahariana. Qual è, però, la loro natura? Come funzionano? A quale patrimonio simbolico attingono? Che rapporto instaurano con le mafie locali? Rappresentano un diverso aspetto del fenomeno migratorio? Per dare risposta a queste domande I.M.D., mettendo a frutto gli anni di esperienza maturata sul campo come investigatore della Polizia di Stato, racconta in “Mafia nigeriana” tra toni coinvolgenti tipici dell’inchiesta e una narrazione quasi romanzata, la nascita, l’evoluzione e l’espansione sul territorio italiano di queste pericolosissime confraternite cultiste, capaci di usare per i propri scopi criminali le più raffinate e avanzate tecnologie (divenendo leader in alcuni settori delle truffe informatiche) e al contempo terrorizzare le proprie vittime con gli antichi rituali voodoo.