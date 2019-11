Lotta all’Aids, alla casa “Don Venturini” una giornata all’insegna del sorriso

“Sarà una Giornata di lotta all’Aids nel segno del sorriso, in cui invitiamo quanta più gente possibile a sperimentare di persona una mattinata diversa, con sedute di Yoga tradizionale e di Yoga della Risata”.

Così gli ospiti, i volontari e gli operatori di casa “Don Venturini” hanno scelto di celebrare il 1° dicembre, l’annuale appuntamento di riflessione mondiale voluto dall’Onu per rinnovare la soglia di attenzione, di prevenzione e di contrasto alla diffusione dell’Hiv. “ “Vogliamo lanciare un segnale di speranza e di benessere”- spiega Francesca Sali, responsabile della struttura di accoglienza e cura che alla Pellegrina ospita dieci persone con hiv/aids e ne affianca altre tre nel vicino appartamento protetto.

“Perché qui alla Pellegrina – rimarca – stiamo bene, questo è un luogo dove comunque si può vivere bene e convivere in pace con la malattia. Le “buone relazioni” – aggiunge – trovano in questa casa una conferma nel vissuto sia di chi ci abita sia di quanti – e sono sempre di più – giovani, adulti, anziani vengono per conoscere e incontrare chi ogni giorno lotta per affermare l’amore per la vita e ne rimangono positivamente colpiti tanto da affezionarsi e voler tornare”.

“Così la vicinanza che fa sentire meno soli quanti vivono alla Pellegrina diventa cura – evidenzia Sali -, quasi a rendere più efficaci le terapie. Ogni giorno sperimentiamo quanto sia importante portare avanti questa battaglia quotidiana in modo positivo, con il sorriso e soprattutto insieme”.

Di qui il messaggio lanciato dalla Pellegrina al territorio: “Sono positivo ma ti contagio solo con il mio sorriso”. Un sorriso che ,secondo quanto dicono dalla casa “Don Venturini”, trova motivazione e conforto anche dall’ultimo rapporto dell’Oms: “L’Organizzazione mondiale della Sanità ha infatti stabilito che una persona hiv-positiva in terapia da almeno sei mesi e con carica virale non rilevabile non può infettare il proprio partner. Lo stesso discorso vale in caso di incidenti con scambio di sangue in contesti lavorativi sanitari. Un risultato epocale che se da una parte contribuisce ad abbattere paure e stigma, dall’altro deve servire ad incoraggiare l’accesso ai test alle persone che hanno avuto rapporti sessuali promiscui o che temono di essere state contagiate: una diagnosi precoce consente ancor più di condurre una vita normale”.

L’idea della “Pellegrina” per la Giornata mondiale di lotta all’Aids sarà allora quella di offrire alle persone una domenica mattina (quella del 1° dicembre) di festa e di condivisione: accoglienza alle 9,45 e poi seduta di Yoga (dalle 10 alle 11) con Barbara Romagnoli, maestra di Hatha Yoga e, a seguire (dopo una pausa merenda) dalle 11,30 alle 12,15 la teacher laughter yoga Maria Ferraro terrà una lezione di Yoga della Risata.

“Una formula sempre più praticata – spiegano gli organizzatori – e apprezzata anche in Italia: grazie alla combinazione di esercizi respiratori dello Yoga (che derivano dal Pranayama) con esercizi di risata, aumentano le riserve d’ossigeno nel corpo e nel cervello facendo sentire le persone più energiche e in salute. L’abbiamo sperimentato con un ciclo di lezioni che ci ha regalato Maria, e abbiamo toccato con mano la sua efficacia – fanno sapere -. Del resto ci sono evidenze scientifiche sul beneficio del sorriso. Il corpo non avverte la differenza tra una risata reale e una indotta (se fatta volontariamente) e si producono gli stessi benefici sia a livello fisiologico che psicologico. Lo Yoga tradizionale aiuta tantissimo a raggiungere un equilibrio salutare di tutte le componenti del nostro essere, corpo, mente, spirito”. La mattina si chiuderà alle 12,30 con un aperitivo.

Per partecipare alle lezioni di Yoga è gradita la prenotazione telefonando al 346.6747581 o attraverso i social (Facebook don.g.venturini – Instagram lapellegrinapiacenza) o direttamente in sede in località Pellegrina, Strada Agazzana 68.

LA CASA ACCOGLIENZA – Intitolata a don Giuseppe Venturini, la casa accoglienza della Diocesi di Piacenza-Bobbio è attiva dal 1993: voluta dal Sinodo diocesano del 1990 come Opera-Segno di Carità cristiana in un momento storico in cui le persone portatrici del virus hiv erano isolate perché considerate pericolose per gli altri, attraverso la Caritas la sua gestione è stata affidata sin dall’inizio all’associazione “La Ricerca”.