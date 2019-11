Lyons, domenica da incorniciare per i Cadetti e le squadre giovanili

Rugby Lyons, i risultati e la cronaca dei match di domenica 24 novembre di Serie C, Under 18 e Under 14

SERIE C – La formazione cadetta colpisce ancora, questa volta sul campo del Rugby Bologna 1928, lasciando all’asciutto gli avversari, mai realmente pericolosi per gli uomini di Simone Bossi, che mantengono immacolata la loro area di meta. La partita è condizionata dal campo pesante, anche se la pioggia dà una tregua per la durata dell’incontro, favorendo i trequarti bianconeri che possono concretizzare con due mete nel primo tempo. Bottino anche esiguo per quello visto in campo, con la mischia Lyons ancora una volta sugli scudi nelle fasi statiche che permette alla squadra di avere sempre possessi puliti.

Nella ripresa, iniziata sul punteggio di 0-10, la metà campo bianconera resta inaccessibile per i padroni di casa, comunque bravi a difendersi per lunghe fasi del match, fino a quando l’avanzata dei Lyons arriva in area di meta e permette la segnatura a Borghi, seguita subito da un’altra marcatura pesante di Groppelli, che certifica l’ottima prova della mischia bianconera. A tempo scaduto arriva anche la quinta meta che fissa il risultato sullo 0-31: è Basilico a schiacciare sul calcio all’ala di Montanari.

Dopo 5 giornate, i giovani leoni mantengono saldamente il comando della propria poule, e possono guardare con fiducia al futuro, che li vedrà protagonisti nella seconda fare del campionato. Non resta che continuare a spingere sull’acceleratore, a partire dalla prossima sfida sul campo del Faenza Rugby, ultimo in classifica.

Rugby Bologna 1928 – Sitav Rugby Lyons 0-31

Sitav Rugby Lyons: Groppelli N, Di Lucchio, Montanari, Dallavalle, Rossi, Spezia, Gherardi (Cap), Basilico, Bassi, Atanasov, Gatti, Pozzoli, Groppelli G, Borghi (vcap), Cantù. A Disp: Malchiodi, Zazzi, Vergari, Dhima, Dal Capo, Tasha

Tabellino: 15′ Mt Rossi, 29′ Mt Di Lucchio, 65′ Mt Borghi tr Rossi, 69 Mt Groppelli tr Rossi, 80 Mt Basilico tr Rossi

UNDER 18 – Partita tesa al Beltrametti, visto la alta posta in gioco e la possibilità di influenzare pesantemente l’ordine del fondo classifica. Tutto ciò si traduce in un grande nervosismo delle due squadre: il gioco non è sempre lucido, gli errori sono tanti, senza avere neppure la scusante del campo, sicuramente pesante, ma in ottime condizioni nonostante tutta la pioggia di questi giorni.

I Lyons subiscono un calcio, tentando di rispondere con qualche timido attacco: purtroppo il nervosismo gioca un brutto scherzo e i piacentini rimangono in 14 per un cartellino rosso, dovuto ad un pugno sferrato da un giocatore ad un avversario. Anche in 14 i Lyons continuano ad attaccare e alla fine del tempo riescono a marcare una meta, finendo sopra di 2 punti. Nella ripresa continuano gli errori, i piacentini subiscono due mete e al quarto d’ora si trovano sotto di 12 punti. A questo punto i “leoni” si svegliano e giocano come sanno, marcando due mete e raggiungendo il pareggio a 5 minuti dalla fine. L’indisciplina però punisce ancora i giocatori di casa, e il Romagna si porta in vantaggio con un calcio piazzato. Mancano pochi minuti alla fine ma i Lyons non ci stanno: attaccano ancora con forza, costringendo più volte al fallo gli avversari e a tempo scaduto segnano la meta della vittoria con Di Masi.

“Da salvare oggi lo spirito di squadra e la voglia di riscatto che ha fatto resistere la squadra con un uomo in meno per 45’ – commentano dalla società -, sicuramente da rivedere l’atteggiamento iniziale e un approccio mentale alla partita quantomeno superficiale: ora un turno di riposo per l’élite, (domenica prossima si gioca solo con la regionale): tante le cose da migliorare, ma c’è sicuramente il tempo e la capacità di farlo”.

Sitav Rugby Lyons/Piacenza élite– Romagna: 22 – 20 (METE 4-3)

Marcature: 1° tempo – 5’ c.p. Romagna (0-3), 35’ mt Castagnola nt (5-3). 2° tempo – 5’ mt Romagna tr (5-10), 12’ mt Romagna tr (5-17), 24’ mt Cuminetti nt (10-17), 29’ mt Oppizzi A. tr. Mori (17-17), 32’ cp Romagna (17-20), 38’ mt Di Masi nt (22-20)

Cartellino rosso a Teruggi 25’ 1°T

Convocati: Mori, Nakov, Perazzoli, Teruggi, Di Masi, Cuminetti, Coscia, Molina (22’ 1°T Profiti), Tumminello, Malta, Bongiorni, Spezia, Bolzoni (4’ 2°T Napolitano), Castagnola (9’ 2°T Opizzi A.), Figuretti (25’ 2°T Amir Ali), Bart Cobbah, Ugolotti, Villa.

All. Bergamaschi, Parmigiani

UNDER 14 – Una buona partita quella giocata dall’Under 14, contraddistinta da impegno e tanta grinta. I giovani piacentini hanno espresso un buon livello di gioco, sempre attenti e concentrati, sfruttando tutte le occasioni che si sono presentate, anche i nuovi leoncini da poco in squadra. Non hanno permesso agli avversari di organizzare al meglio il loro gioco per tutta la gara, anche se negli ultimi minuti di gara hanno avuto un calo di concentrazione che ha portato gli imolesi in meta, non compromettendo il risultato finale. Sicuramente hanno riscattato l’ultima partita giocata, sfoderando tanta grinta e voglia di giocare al meglio.

U14 Lyons2 Vs Imola 2 57 – 7

Marcatori: Devoti, Konte, Sitota 2, Molinari 4, Barbieri

Trasf.: Torricella 4/5, Konte 2/4

U14 Lyons1 VS Imola1 53 – 7 – I Lyons hanno cominciato la gara sfoderano grinta e voglia di giocare, per dimenticare la sconfitta nel derby, al punto che in meno di due minuti erano già in meta. Sempre attenti e concentrati, anche i nuovi leoncini da poco in squadra, hanno sfruttato tutte le occasioni che si sono presentate, non permettendo agli avversari di organizzare al meglio il loro gioco per tutta la gara, ma continuando a dirigere il gioco. Ad inizio della seconda frazione di gioco, la squadra ha avuto un momento di destabilizzazione come in precedenti partite, dovute stavolta non tanto alle sostituzioni, ma ai cambi di ruolo. Un momento superato un po’ a fatica all’inizio, poi sempre conducendo il gioco. Solo nel finale di partita hanno avuto un momento di distrazione che ha portato gli imolesi in meta.

Marcatori: Franzoso 2, Mareggi 3, Seminari, Armelloni 2, Cannistrà

Trasf.: Torricella 3/6, Mareggi 1/3