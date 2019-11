E’ di due feriti il bilancio di un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di Castel San Giovanni (Piacenza).

E’ accaduto in via Amendola, dove si sono scontrati frontalmente una Ford Focus, con a bordo due persone, ed un Fiat Doblò. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto: da una prima ricostruzione sarebbe stata la vettura, sembra per un malore del conducente, ad invadere la corsia opposta dove sopraggiungeva il furgoncino, che dopo l’impatto è finito all’interno del cortile di un’abitazione; la Focus ha invece proseguito la sua corsa per alcuni metri prima di fermarsi.

Foto 3 di 3





Sul posto i soccorsi con i sanitari del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Castelsangiovanni: il conducente della vettura è stato condotto all’ospedale di Castello dall’ambulanza infermieristica, mentre l’uomo che viaggiava con lui ha riportato diverse fratture ed è stato trasportato all’ospedale di Piacenza dall’ambulanza della Pubblica Assistenza di Castelsangiovanni. Praticamente illeso invece l’autista del furgone.

Dei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto sono impegnati i carabinieri della locale stazione.