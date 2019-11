Maltempo, allerta arancione della Protezione Civile

Maltempo, è stata diramata un’allerta arancione della Protezione Civile della Regione Emilia Romagna per quanto riguarda la Provincia di Piacenza.

Le piogge che dovrebbero tornare, già nel pomeriggio di oggi 18 novembre, a cadere copiose sul nostro territorio non daranno tregua e per domani, 19 novembre, è stata appunto diffusa una allerta arancione sia per quanto riguarda il rischio idraulico – ossia innalzamento dei fiumi e torrenti – che quello idrogeologico – ossia frane sui rilievi.

Si invita pertanto la popolazione a prestare attenzione – evitando di sostare nei pressi di corsi d’acqua – e segnalare eventuali criticità.