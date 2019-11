Maltempo, problemi anche alla rete idrica: acqua torbida a Bettola, Farini e Pontedellolio

Le recenti precipitazioni hanno messo a dura prova le reti acquedottistiche della montagna e della medio collina piacentina gestite da IRETI, i cui tecnici fin dalle prime ore dell’emergenza si sono mobilitati per rispondere alle necessità del territorio.

In particolare, le maggiori criticità si sono riscontrate a Bettola, Farini e Ponte dell’Olio. In quest’ultima località, in considerazione del rapido intorbidimento dell’acqua in rete, si è proceduto al distacco dell’acqua sorgiva proveniente da monte ed alla attivazione degli impianti che emungono l’acqua di falda dal sottosuolo, riportando rapidamente la situazione alla normalità nel capoluogo, mentre nelle frazioni si stanno ultimando i lavaggi dell’acquedotto.

Più complicata la situazione a Farini e Bettola, che ricavano l’acqua da sorgenti a monte che si erano rapidamente intorbidite: “Il fatto, di natura eccezionale dal momento che si tratta di un raro episodio avvenuto a distanza di anni dall’ultimo intorbidimento, – evidenzia Iren – è da ascriversi alla eccezionalità delle precipitazioni: tutte le sorgenti non idonee sono state deviate e mandate in scarico, mentre è stata mantenuta in rete – sia pure con minore portata – l’acqua limpida che possedeva le caratteristiche idonee per essere distribuita. Nelle vasche di raccolta a servizio delle due località si è accumulata invece acqua torbida che è stata scaricata per consentire i lavaggi dei serbatoi stessi e, successivamente, della rete a valle, operazioni che sono attualmente in corso”.

In mattinata è stato effettuato un sopralluogo alle sorgenti della Rocca, che al momento risultano ancora torbide tranne una risultata idonea, che è stata rimessa in rete. Si confida di riuscire, nelle prossime 24 ore, a ristabilire la normalità per gran parte delle località servite. I tecnici IRETI sono in continuo contatto con i Sindaci delle località interessate, con le Autorità e con la Protezione Civile.

I sindaci dei Comuni interessati hanno emesso ordinanze temporanee di divieto di utilizzo dell’acqua per scopi alimentari. In caso di necessità gli utenti possono segnalare eventuali problematiche al Numero Verde 800 038 038 attivo tutti i giorni h24.