Match insidioso per la Teco Corte Auto, a Cortemaggiore arriva Eppan Bolzano

Insidia Bolzano per la Teco Corte Auto. Domenica (ore 15) al palazzetto dello sport di Cortemaggiore, quinta giornata del campionato di A1 di tennistavolo, le magiostrine sono chiamate ad un altro esame importante in quello che è a tutti gli effetti uno scontro al vertice: secondo in classifica il Corte, a punteggio pieno ma con un incontro in meno della capolista Castelgoffredo, terze le altoatesine, che dopo un avvio in sordina hanno iniziato ad ingranare con la vittoria su Coccaglio e il pareggio ottenuto contro la corazzata Bagnolese.

L’Eppan può contare sulla qualità di Debora Vivarelli, numero uno del ranking italiano e 75esimo a livello internazionale, giocatrice in grande crescita e in pianta stabile nella Nazionale in procinto di giocarsi le qualificazioni olimpiche: solo questo basta e avanza per insidiare il Cortemaggiore, visto che la numero uno altoatesina, in caso di confronto diretto, ha tutte le carte in regola per mettere sotto sia Sabitova che Paskauskiene, anche se sicuramente non avrà vita facile.

Gli esiti dell’incontro passeranno anche dalle altre racchette in casa Eppan, con l’ucraina Dana Sthyar, Elisa Vivarelli e Denis Zancaner, mentre in casa Teco Corte Auto dalle prove delle due “baby” Arianna Barani e Valentina Roncallo.