Maturità 2020: torna il tema di storia, via le buste per l’orale

Torna il tema di storia e spariscono le “famigerate” buste per l’orale.

Sono le novità annunciate dal Ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti per il prossimo esame di Maturità, che partirà il 17 giugno 2020. “Ho voluto ascoltare la voce dei docenti – ha detto il Ministro in collegamento con portale Skuola.net in riferimento al ritorno della traccia di storia -. Il tema – ha aggiunto – “sarà nella seconda tipologia di tracce, obbligatoriamente come una delle opzioni“.

La grossa novità riguarda però l’abolizione delle buste all’esame orale, novità introdotta dall’ex ministro Marco Bussetti e già sperimentata nel corso dell’esame dello scorso anno dagli studenti, chiamati a pescare una busta (su tre) per iniziare il colloquio. “Ho pensato, anche confrontandomi con i tecnici dell’amministrazione e con esperti di pedagogia – ha spiegato sul punto Fioramonti in un video postato sui social -, che l’elemento della busta non fosse altro che un’aggiunta di stress e potenziale incertezza in una fase dell’esame in cui in realtà lo studente deve sentirsi a proprio agio”.

