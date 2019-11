Mercato azionario: meglio puntare su un portafoglio bilanciato

Nonostante all’inizio del 2019 ci fosse la speranza che i risultati societari avrebbero ripreso a correre, le situazioni attuali fanno pensare ad altro. Il rallentamento evidente in Cina, in Germania e nell’Eurozona fa pensare che le tensioni commerciali tra USA e Cina stiano accentuando notevolmente le pressioni sull’attività economica mondiale.

Il peggioramento delle relazioni commerciali tra i maggiori blocchi mondiali grava sulle industrie in Europa, tra cui quella automobilistica e tecnologica. Per questo le prospettive per il 2020 sono meno rosee. Alcune zone d’Europa potrebbero scivolare in recessione a causa della frenata in Cina. Per un progresso significativo c’è bisogno di una soluzione tra Stati Uniti e Cina.

Investimenti finanziari: quali settori tenere d’occhio – Nelle attuali condizioni economiche e politiche mondiali, è bene puntare su un portafoglio bilanciato. Sebbene le quotazioni siano vicine alle rispettive medie storiche dopo il rally del mercato, si continua a riscontrare una vasta gamma di opportunità di investimento. Nell’ambito dei titoli finanziari, la situazione non è delle più favorevoli per le banche. I fondamentali di questo settore sembrano destinati a restare deboli. Nonostante ciò, sono da tenere d’occhio i mercati bancari che mostrano segni di crescita, come quello spagnolo.

Consigliati sono gli investimenti in utility italiane e spagnole regolamentate. Puntare su quelle che godono di posizioni vantaggiose su mercati in via di consolidamento, beneficiano di un regime normativo favorevole e offrono un flusso di reddito affidabile. Ulteriore focus anche sulle aziende farmaceutiche di alta qualità con una storia di risultati eccellenti e portafogli di nuovi prodotti in espansione, che promettono una crescita costante degli utili nel medio termine.

Infine, guardando al futuro, una delle opportunità più attraenti è Cellnex Telecom, società quotata in Spagna che gestisce torri di trasmissioni e telecomunicazioni wireless. La società si avvia a diventare l’attore dominante in Europa nel suo settore, poiché le prospettive di crescita sono promettenti.

Comprare azioni e venderle allo scoperto: i miti da sfatare – Le azioni sono un investimento in una società e sui profitti di quella società. Se si posseggono delle azioni, si possiede anche una quota della società. Il valore delle azioni dipende dal valore dell’azienda. Se un’azienda cresce e ha i bilanci a posto, di solito il valore dell’azione sale. Con le azioni si può guadagnare anche se il valore scende. Questo è possibile grazie alla vendita allo scoperto. La vendita allo scoperto è un’operazione speculativa che genera profitti quando il valore di un asset finanziario diminuisce.

Molti traders, per comprare azioni, si affidano a delle piattaforme regolamentate di trading CFD. Grazie ai CFD (Contratti per differenza), gli investitori possono guadagnare dal movimento dei prezzi senza possedere l’attività sottostante. È un titolo che si basa solo sulla variazione del prezzo, senza considerare l’azione vera e propria. Alcune persone pensano che per comprare azioni serva un gran capitale. Questo è uno dei primi miti da sfatare. Con alcune piattaforme di trading, è possibile depositare anche un capitale basso. IQ Option, ad esempio, offre la possibilità agli utenti di aprire un conto con soli 10 euro, senza pagare alcuna commissione.

Comprare azioni non è solo roba da professionisti, come si pensa spesso. Tutti possono iniziare ad investire su piattaforme di trading. Alcune di queste, come 24option, mettono a disposizione manuali gratuiti per conoscere a fondo il mondo del trading e i mercati finanziari.

Solitamente si consigliano dei broker online poiché i costi di gestione sono molto bassi e le commissioni sono azzerate. E’ possibile comprare azioni anche in banca, ma le commissioni sui titoli azionari sono davvero elevate. Questo è uno dei motivi per cui il trading online ha avuto molto successo e sempre più persone ci si affidano per gli investimenti.