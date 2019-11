E’ passata agli archivi all’insegna del sold out la prima giornata della 9ª edizione del Mercato dei vini dei Vignaioli Indipendenti FIVI, in corso di svolgimento a Piacenza Expo.

Le 626 cantine presenti e provenienti da ogni parte d’Italia (+5% rispetto all’edizione 2018), sono infatti state visitate ieri, nella prima giornata d’apertura, da 10.100 appassionati di vini tra cui anche molti buyer stranieri.

I Vignaioli Indipendenti sono i rappresentanti di una viticoltura artigianale che vuole farsi custode del territorio e delle tradizioni, che segue l’intera filiera produttiva dalla coltivazione delle vigne fino alla produzione e all’imbottigliamento del vino. Un’importante nicchia di qualità nel mondo della viticoltura italiana, che a Piacenza Expo ha ormai trovato la propria “casa ideale” con questa fiera che anche quest’anno, come nelle precedenti edizioni, proporrà cinque degustazioni a tema dedicate al rapporto tra uomo e territorio condotte rigorosamente da vignaioli: in questa edizione verranno esplorati, attraverso il vino, i territori di Sicilia, Toscana, Piemonte, Puglia ed Emilia Romagna.

Un successo, quello della giornata d’esordio, – fanno sapere gli organizzatori – confermato anche domenica, nella seconda giornata d’apertura, con già più di cinquemila ingressi registrati nel corso della mattinata. E tra i tanti visitatori anche il Sindaco di Piacenza, Patrizia Barbieri, accompagnata per l’occasione da alcuni Assessori e Consiglieri comunali che – accolti dall’Amministratore Unico di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli, e dal Direttore Sergio Copelli – hanno compiuto una visita guidata tra le numerose cantine presenti, con assaggi ma anche con interessanti approfondimenti sulle tecniche di coltivazione e di lavorazione, dalla vigna alla cantina.

“Il Mercato dei vini Fivi – ha commentato il Sindaco Barbieri – è una delle principali eccellenze di Piacenza Expo che contribuisce a far conoscere il nostro territorio, oltre ai vini piacentini, in tutta Italia e anche all’estero. Un numero così alto di visitatori è sinonimo dell’elevata qualità delle aziende vinicole presenti, ma anche dell’ottimo lavoro che Piacenza Expo continua a svolgere per far crescere e dare sempre più visibilità ed importanza a questa struttura espositiva”.

“Si tratta di una rassegna fieristica di qualità – ha aggiunto l’Amministratore Unico, Giuseppe Cavalli – che sta riscuotendo sempre più successo ed interesse proprio per la sua caratteristica di proporre al pubblico produzioni vinicole quasi artigianali, provenienti da vigneti in gran parte condotti in regime biologico o biodinamico. Una fiera che continua a crescere, sia in termini di espositori che di visitatori, e che anche i piacentini dimostrano di apprezzare tantissimo”.

Lunedì 25 novembre, il Mercato dei vini Fivi sarà aperto dalle 10 alle 16.