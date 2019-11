Murelli (Lega) alla Camera “Stato di calamità per l’Alta Valnure”. Per il Po l’allerta è “solo” arancione

“Stato di calamità per l’Alta Valnure”. Lo ha chiesto al Governo, il 27 novembre, la deputata della Lega, Elena Murelli.

Parlando in Aula alla Camera – si legge in una nota -, Murelli ha ricordato come “il maltempo che si è abbattuto sulla nostra provincia abbia provocato danni soprattutto in Alta Valnure e anche in Valtrebbia”. La parlamentare del Carroccio ha evidenziato come “anche la Regione Emilia-Romagna, guidata da Bonaccini, non può lasciare soli i nostri territori montani”. La deputata ha sottolineato “la frana tra Folli e Casalcò e come il territorio di Ferriere – dove è consentito solo il transito alle auto – per non restare isolato ha riaperto l’arteria fra Rompeggio e Colla di Gambaro.

“Voglio portare – ha scandito Murelli – la mia solidarietà agli abitanti di piccoli centri isolati come Selva e Gambaro. Al territorio serve manutenzione, strade e boschi, che deve essere fatto da chi vive la montagna, un’attività di presidio così importante per la montagna piacentina e che resiste alle avversità della natura”. Murelli, infine, ha citato anche i danni e le difficoltà in Valtrebbia. “Il rischio – ha concluso – di avere più paesi isolati, il colpo di grazia all’economia e l’impossibilità di prestare soccorsi alle popolazioni sono punti importanti che tutte le istituzioni devono considerare”.

ALLERTA METEO DELLA PROTEZIONE CIVILE – La Protezione Civile ha emesso una nuova allerta meteo per la provincia di Piacenza, valida per la giornata di venerdì 29 novembre. Dopo alcuni giorni di colore rosso, l’allerta scende di gradazione – diventando arancione – per quanto riguarda la voce “piene dei fiumi”; mentre è gialla per quanto riguarda frane e piene dei corsi minori. “Per venerdì 29 novembre si prevedono venti forti da sud-ovest sui settori montani dell’appennino centro-orientale e collinari della Romagna (62-74 km/h, con possibili raffiche di intensità superiore); in attenuazione dalle ore serali – si legge nel bollettino -. La criticità idraulica nella zona H (Pianura e bassa collina Emiliana Occidentale) è arancione per il transito della piena del fiume Po, con livelli idrometrici superiori alla soglia 2 nella sezione di Casalmaggiore mentre è previsto sotto soglia 1 alla sezione di Piacenza. La criticità idraulica nelle zone F e D (Pianura Emiliana Orientale e costa Ferrarese; Pianura Emiliana Centrale) è rossa per il transito della piena del fiume Po, con livelli idrometrici superiori alla soglia 3, e rigurgito nelle ultime sezioni del torrente Crostolo e del fiume Panaro con livelli superiori alla soglia 2″.